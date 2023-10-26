Кыргызстанка Алтынай стала звездой выставки ITB Asia в Сингапуре

В Сингапуре стартовала ведущая туристическая выставка Азиатско-Тихоокеанского региона ITB Asia, в которой принимают участие тысячи туристических компаний. Нашу страну представляет Фонд поддержки развития туризма и пять туроператоров. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма КР.

"Выставка очень яркая и насыщенная, страны буквально борются за внимание посетителей – на стенде Казахстана угощают баурсаками, Финляндию продвигает Санта-Клаус, представители Южной Кореи раздают за лайки национальную еду и напитки. Но безусловным фаворитом и звездой выставки стала кыргызстанка Алтынай Муратбек кызы с ее национальными танцами. Девушке рукоплескали и посетители выставки, и журналисты.

"Я приехала в Сингапур в 2017 году - поступила в медицинский колледж. Выучилась на медсестру и уже 3 с половиной года работаю в частной больнице Gleneagles медсестрой. В Сингапуре мне нравится – здесь добрые отзывчивые люди и вкусная еда", - говорит Алтынай.

Кыргызские танцы стали частью программы на сцене культурных презентаций. Нашу страну также представлял Талант Аземов, руководитель турфирмы "Edelweiss touristik", который блестяще играет на ооз комузе. Он рассказал, что его искусство помогает ему в работе.

"В работе с туристами приходится рассказывать о культуре и обычаях кыргызского народа. А если ты сам играешь на национальном инструменте, это производит большое впечатление", - поделился он секретом успеха.

Интерес к путешествиям в Кыргызскую Республику растет, наша восхитительная природа и разнообразные возможности для активного отдыха вызывают большой интерес. Представители туркомпаний со всего мира интересуются зимним туризмом в нашей стране, активным отдыхом, горным туризмом. Встречи на стенде Кыргызской Республики идут без остановок.

Выставка ITB Азия будет проходить в течение трех дней. За это время представители туристического бизнеса проведут сотни встреч со своими коллегами со всего мира, обсудят ключевые направления туристической индустрии и заключат новые контракты".

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