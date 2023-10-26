Нурматов предложил вариант флага, отражающий прошлое и настоящее кыргызов

В свете сегодняшних обсуждений в обществе, как же должен выглядеть государственный флаг Кыргызстана, группа энтузиастов во главе с экс-депутатом и общественным деятелем Кубанычбеком Нурматовым предложила свой вариант государственного флага. Об этом нашему изданию рассказал сам руководитель инициативной группы.

По его словам, в своем варианте государственного флага группа энтузиастов отразила как великое прошлое, так и настоящее время кыргызского народа.

"Наш выдающийся поэт Сарногоев сказал:

"Верность нации – отнюдь не нацизм,

кто же не любит народ свой родной,

я пришел в этот мир кыргызом и кыргызом уйду в мир иной".

Замечательные строки из прошлого, однако вполне очевидно, что высокий уровень патриотизма свободолюбивого народа Кыргызстана и поныне соответствует идейному содержанию этих слов. Первый Народный курултай также подтвердил, что довольно широкие слои населения остаются неравнодушными к будущему своей страны. Так и моих единомышленников объединяет одна общая цель – видеть в реальном будущем процветающий и развитой Кыргызстан. Поэтому в качестве проекта, соответствующего требованиям времени и духу нашего народа, нами на обсуждение общественности предлагается новый вариант государственного флага Кыргызстана",- сказал Кубанычбек Нурматов.

Глава инициативной группы уверен, что их вариант одобрит большинство кыргызстанцев, так как при создании нового флага была взята за основу древняя философия кыргызов, которую и поныне чтят потомки.

"Испокон веков цифры 7, 9 и 40 считались у нас священными. Например, семь заветов в эпосе "Манас" или сорок витязей Манаса Великодушного. В период нашей работы мы руководствовались древней философией кыргызов, которая поистине является величайшим наследием мудрости предков, что в свою очередь дало весомый и своеобразный толчок в творческом поиске новых идей. В данном проектном варианте изображены семь белых звёзд, отражающих семь регионов Кыргызстана. Это композиция включает в себя основные требования времени и главную идею проекта: Пусть государственная политика Президента, избранного широкими слоями населения, будет вместе с народом, пусть в каждом регионе воцарится мир согласие и единство, а также когда обновленная страна делает первые шаги на пути развития, все традиционные напутствия дополняются словами народных поговорок и пословиц: "Один из семи Кыдыр...благороден и честен, и делами благими известен" или "В добрый путь, и да пребудет с тобой друг и спутник, священный Кыдыр". Глубокая мудрость народных высказываний, ставшая неразрывной частью кыргызской философии, в данной проектной идее целиком соответствует надеждам народа и призывам сегодняшнего времени", - отметил он.

Как оказалось, даже цвета и символы в флаге подобраны с учетом истинного богатства кыргызов: истории и удивительной природы страны.

"В середине красного полотна, занимающей две трети флага, размещена экспозиция солнца, от которого исходят ровно сорок золотистых лучей одинакового размера. Красный цвет флага является символом мужества и бесстрашия, а также отражает дань почтения воинственным предкам, которые ценой жизни на поле брани отстояли для потомков целостность и свободу кыргызской земли. Золотое солнце отражает символы богатства и мира, а сорок золотистых лучей являются ярким символом воссоединения сорока родов и племен в единый Кыргызстан.

Синий цвет отражает неиссякаемые водные ресурсы и богатства благодатной кыргызской земли. Это жемчужина нашей страны озеро Иссык-Куль, завораживающий своей чистотой - Сон-Куль, чудесные высокогорные озера Чатыр-Куль и Сары-Челек. Божественная красота этих озер имеет реальную возможность стать центром мирового туризма. По верхней части синего полотна проходит белая полоса, которая символизирует белоснежные вершины ледников, подпирающих бескрайнее небо и дающие начало зарождению всех стремительных рек, а также дополняющих величие и красоту наших высоких гор", - рассказал Кубанычбек Нурматов.

Что же касается того, что на экспозиции солнечного диска отсутствует тундук, ТО энтузиасты убеждены, что он там совершено неуместен.

"Поскольку по этому поводу было довольно много споров как среди критиков, так и среди гражданского населения, то мы рассуждаем так: солнце дарует каждой живой душе на земле свет, тепло и жизнь. Поэтому закрывать святость вечного светила тундуком не следует. Символически данная мысль показалась нам весьма ценной. В связи с этим в нашем проектном варианте мы отражаем простую мысль - пусть Солнце всегда беспрепятственно дарует нашей земле свет, тепло, жизнь и благоденствие", - заключил экс-депутат ЖК.