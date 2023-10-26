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Китай призвал усилить сотрудничество в сфере безопасности в ШОС

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- Виктория Гунгер
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Главной задача ШОС является неукоснительное выполнение решений, принятых на саммите. Нужно конкретизировать плановые задания и более четко понимать аспекты основополагающего характера. Об этом на заседании ШОС заявил премьер Госсовета Китая Ли Цян.

В своем выступлении он остановился на трех вопросах: первичные цели ШОС, выводы и планы для лучшей работы организации.

"Наши изначальные цели – приверженность первичным целям позволит достичь их гораздо быстрее. Спустя 20 лет она превратилась из "пятерки" в масштабную организацию. Цели нашего объединения – держать судьбу региона в руках региональных стран, а также сдерживать вмешательство извне. Когда мир переживает турбулентность, нам надо вспомнить начальные ориентиры ШОС. Это позволит обеспечить стабильность во всем нашем регионе. Пройденный путь показал, что ШОС с разной культурой сумел сгенерировать огромную энергию. Политическое доверие, взаимное доверие и справедливость – вот основы организации. Нам приходится совместно преодолевать немало рисков, изыскивать методы для более эффективного сотрудничества. Нам, прежде всего, следует руководствовать важным принципом – мыслить стратегически - действовать практически. А это, в первую очередь, совместные решения. Особенно в сфере безопасности. Я хотел бы озвучить предложить совместно укреплять защиту безопасности. Препятствовать трансграничной преступности и вмешательству, либерализацию инвестиционных процедур. КНР готов продвигать импорт из других государств, а также сотрудничество в рамках проекта "Один пояс – один путь. Мы также готовы сопрягать проект с другими подобными проектами и организации. А также совместно реализовать гуманитарные инициативы. Вносим предложение о создании в ШОС организации по экстренной медицине. Тем более, что сейчас в КНР по обмену и другим подобным проектам обучается огромное количество граждан из стран ШОС", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Бишкеке проходит заседание правительств Шанхайской организации сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/433109
Теги:
Китай, Кыргызстан, ШОС
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