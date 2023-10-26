Ли Цян: Необходимо продвигать усилия по созданию Банка развития ШОС

Необходимо продвигать усилия и работу по созданию Банка развития ШОС. Об этом на заседании ШОС заявил премьер Госсовета Китая Ли Цян.

По его словам, Банк развития ШОС будет служить потребностям стран-членов в финансировании важных проектов.

"Необходимо укреплять и наращивать усилия в развитии Шанхайского духа для более глубокого взаимовыгодного сотрудничества стран ШОС, что, в свою очередь, даст возможность улучшить жизнь народов стран региона", - сказал премьер Госсовета КНР.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Бишкеке проходит заседание правительств Шанхайской организации сотрудничества.