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Кожошев: "Энергобезопасность – важнейшая составляющая нацбезопасности"

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- Виктория Гунгер
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Обеспечение энергетической безопасности становится одним из ключевых условий развития любого государства, и даже больше – она является важнейшей составляющей национальной безопасности страны. Об этом министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил на международной научно-практической конференции "Новые вызовы экономической реальности".

"Непрерывные процессы интеграции и глобализации обусловливают необходимость создания общей системы обеспечения энергетической безопасности в интересах всех государств-членов ЕАЭС, расширение сотрудничества по развитию и использованию прорывных технологий", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/433117
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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