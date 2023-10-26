Кожошев: "Энергобезопасность – важнейшая составляющая нацбезопасности"

Обеспечение энергетической безопасности становится одним из ключевых условий развития любого государства, и даже больше – она является важнейшей составляющей национальной безопасности страны. Об этом министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил на международной научно-практической конференции "Новые вызовы экономической реальности".

"Непрерывные процессы интеграции и глобализации обусловливают необходимость создания общей системы обеспечения энергетической безопасности в интересах всех государств-членов ЕАЭС, расширение сотрудничества по развитию и использованию прорывных технологий", - подчеркнул он.