"Документ по барьерам в ЕАЭС находится на доработке. Его надо доделать"

Страны ЦА не имея прямых выходов к океану, имеют опосредованные выходы в Европе. Это возможность –превратиться в международные хабы. Для этого надо расширять логистику и инфраструктуру. Об этом в госрезиденции "Ала-Арча" на заседании Совета глав правительств стран СНГ сообщил председатель Кабмина Акылбек Жапаров.

Он также отметил, что Кабмином КР были представлены налоговые послабления при поставке электромобилей и "зеленой" экономики. Мы всегда открыты для партнёрства и совместной работы.

"Учитывая, что на нашей территории формируются значиельные водные ресурсы, а регион входит в период маловодья и изношенности ирригации, мы выступаем за равномерное распределение этих водных ресурсов. И предлагаем меры по улучшение инфраструктуры. Также нами был ранее разработан проект по барьерам в ЕЭАС, но он давно находится на доработке. Предлагаем решить этот в ближайшее время", - сказал он.

Глава Кабмина КР также добавил, что в это непростое время страны СНГ должны сохранить площадку для мирного решения любых проблем.

Напомним, сегодня, 26 октября, проходит заседание Совета глав правительств стран СНГ.