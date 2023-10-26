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"Документ по барьерам в ЕАЭС находится на доработке. Его надо доделать"

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- Виктория Гунгер
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Страны ЦА не имея прямых выходов к океану, имеют опосредованные выходы в Европе. Это возможность –превратиться в международные хабы. Для этого надо расширять логистику и инфраструктуру. Об этом в госрезиденции "Ала-Арча" на заседании Совета глав правительств стран СНГ сообщил председатель Кабмина Акылбек Жапаров.

Он также отметил, что Кабмином КР были представлены налоговые послабления при поставке электромобилей и "зеленой" экономики. Мы всегда открыты для партнёрства и совместной работы.

"Учитывая, что на нашей территории формируются значиельные водные ресурсы, а регион входит в период маловодья и изношенности ирригации, мы выступаем за равномерное распределение этих водных ресурсов. И предлагаем меры по улучшение инфраструктуры. Также нами был ранее разработан проект по барьерам в ЕЭАС, но он давно находится на доработке. Предлагаем решить этот в ближайшее время", - сказал он.

Глава Кабмина КР также добавил, что в это непростое время страны СНГ должны сохранить площадку для мирного решения любых проблем.

Напомним, сегодня, 26 октября, проходит заседание Совета глав правительств стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/433120
Теги:
Акылбек Жапаров, СНГ, Кыргызстан
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