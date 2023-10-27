Внешний оборот сельхозпродукции КР с РФ в 2022 году составил $ 622,7 млн

Всего внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики с Российской Федерацией по объему за 2022 год в сумме составил $ 622,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, экспортные поставки сельскохозяйственной продукции КР в РФ составили $ 128,5 млн.

Фрукты $ 49,0 млн;

Овощи $ 29,4 млн;

Молоко и молочная продукция $ 19,9 млн;

Рыба $ 17,1 млн;

Готовые продукты из зерна злаков $ 4,8 млн.

Импорт сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики из РФ за 2022 год составил $ 494,2 млн:

Жиры и масла животного происхождения $ 62,4 млн;

Овощи $ 44,3 млн;

Злаки $ 57,3 млн;

Мясо и мясная продукция $ 13,7 млн;

Молоко и молочная продукция $ 14,8 млн.

Всего внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики с РФ по объему за январь-август 2023 года в сумме составил $ 313,0 млн:

Экспортные поставки сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики в РФ составили $ 61,6 млн:

Фрукты $ 23,8 млн;

Рыба $ 12,3 млн;

Овощи $ 9,0 млн;

Молоко и молочная продукция $ 5,0 млн;

Готовые продукты из зерна злаков $ 5,0 млн.

Импорт сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики из РФ за 2023 год составил $ 251,5 млн:

Злаки $ 35,6 млн;

Жиры и масла животного происхождения $ 28,8 млн;

Готовые продукты из зерна злаков $ 28,3 млн;

Овощи $ 11,1 млн;

Алкогольная и безалкогольная продукция $ 13,9 млн;

Молоко и молочная продукция $ 8,7 млн;

Мясо и мясная продукция $ 7,5 млн;

Кофе, чай $ 4,3 млн.