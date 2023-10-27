Погода
$ 89.39 - 89.72
€ 93.82 - 94.83

Внешний оборот сельхозпродукции КР с РФ в 2022 году составил $ 622,7 млн

564  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всего внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики с Российской Федерацией по объему за 2022 год в сумме составил $ 622,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, экспортные поставки сельскохозяйственной продукции КР в РФ составили $ 128,5 млн.

Фрукты $ 49,0 млн;

Овощи $ 29,4 млн;

Молоко и молочная продукция $ 19,9 млн;

Рыба $ 17,1 млн;

Готовые продукты из зерна злаков $ 4,8 млн.

Импорт сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики из РФ за 2022 год составил $ 494,2 млн:

Жиры и масла животного происхождения $ 62,4 млн;

Овощи $ 44,3 млн;

Злаки $ 57,3 млн;

Мясо и мясная продукция $ 13,7 млн;

Молоко и молочная продукция $ 14,8 млн.

Всего внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики с РФ по объему за январь-август 2023 года в сумме составил $ 313,0 млн:

Экспортные поставки сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики в РФ составили $ 61,6 млн:

Фрукты $ 23,8 млн;

Рыба $ 12,3 млн;

Овощи $ 9,0 млн;

Молоко и молочная продукция $ 5,0 млн;

Готовые продукты из зерна злаков $ 5,0 млн.

Импорт сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики из РФ за 2023 год составил $ 251,5 млн:

Злаки $ 35,6 млн;

Жиры и масла животного происхождения $ 28,8 млн;

Готовые продукты из зерна злаков $ 28,3 млн;

Овощи $ 11,1 млн;

Алкогольная и безалкогольная продукция $ 13,9 млн;

Молоко и молочная продукция $ 8,7 млн;

Мясо и мясная продукция $ 7,5 млн;

Кофе, чай $ 4,3 млн.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433127
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  