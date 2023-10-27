Более 800 семей в жилмассиве Ала-Арча получили доступ к газу

Компания "Газпром Кыргызстан" завершила строительство 11,5 км газораспределительных сетей в жилмассиве Ала-Арча. Об этом сообщает пресс-служба компании. По ее данным, теперь свыше 850 семей смогут обогревать свои дома с использованием экологически чистого энергоресурса.

Проект газификации столичного жилмассива Ала-Арча был выполнен с учетом важности сохранения здоровой окружающей среды и предоставления доступного и надежного источника энергии для местных жителей.

Жители Ала-Арчи выразили свою радость по поводу этой инициативы, подчеркивая, что использование природного газа гораздо более безопасно для здоровья, чем отопление углем. Также это позволит им экономить на электроэнергии и улучшить качество воздуха в своем районе.

Токтосун Султанов, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша

"Люди ждали газификации жилого массива почти 30 лет, практически со дня основания. И вот на сегодняшний день проложили почти 12 км газопроводов. Теперь дело осталось только за горожанами, чтобы все подключились и создали у себя дома уют и удобства".

Жыргалбек Шамыралиев, вице-мэр г. Бишкек по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

"Газификация – основной приоритет в улучшении качества воздуха и борьбы со смогом, который в последнее время является актуальной проблемой Бишкека. Расширение газовых сетей, широкий охват населения решает несколько проблем. Во-первых, снижается нагрузка на электрические сети, во-вторых, голубое топливо облегчает бытовые условия абонентов. То есть – это удобство, прежде всего, для населения и возможность получения стабильной энергии".

Проект подачи газа в жилой массив Ала-Арча входит в обширную программу газификации республики, проводимую "Газпром Кыргызстан". Компания уже успешно газифицировала 4 населенных пункта из 12 запланированных на этот год. Для этого компания построит в общей сложности более 218 км газораспределительных сетей.

Таким образом, число газифицированных с 2016 года населенных пунктов достигнет 53 единиц.