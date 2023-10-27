В Бишкеке задержали водителя-дебошира

В интернет пространстве кыргызского сегмента, распространилось видео, где водитель автомашины марки "Kia" 24 октября находясь на пересечении улиц Анкара и Достоевского, нарушал общественный порядок и нормы общепринятого поведения. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД. По ее данным, сотрудники УПСМ документально установили личность водителя, им оказался гражданин И.Р. 1990 года рождения, которого в последующем доставили в милицию для выяснения всех обстоятельств.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района г.Бишкек и начата доследственная проверка.

В отношении гражданина И.Р. составлен протокол по статье 126 (Мелкое хулиганство) Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Октябрьским районным судом в отношении гражданина И.Р. наложено взыскание в виде ареста на трое суток с содержанием в спецприемнике.