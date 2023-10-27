ГКНБ задержан учредитель строительной компаний "KG Групп" Имамидин Ташов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, в результате проведенных специальных следственных действий установлено, что согласно постановлению мэрии г.Бишкек от 30.07.2009 №417 на земельном участке, выделенном ОсОО "О", должен быть построен детский сад на 280 мест. Но несмотря на это, ответственные и должностные лица ГУ "Бишкекглавархитектуры" и ГУ "Кадастр", вступили в преступный сговор с руководством ОсОО "О" в целях получения незаконных доходов. Указанные лица в нарушение целевого назначения разработали архитектурно-планировочные условия (АПУ) и инженерно-технические условия (ИТУ) на строительство 12-этажного жилого дома с подземным автопаркингом, и провели процедуру выдачи технического паспорта и оформление соответствующих документов.

В результате отмеченных противоправных действий, ОсОО "О" незаконно построены и реализованы 2 многоэтажных жилых дома, а жители близлежащих районов г. Бишкек были лишены детского сада, которых катастрофически не хватает в городе.

Таким образом, государству нанесен ущерб в размере 52 млн. сомов, которые по сей день не возмещен со стороны СК "О".

26 октября 2023 года по результатам следствия, в соответствии со ст. 96 УПК КР владелец ОсОО "О" - "Т.И.А." задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных должностных и иных лиц к указанным правонарушениям".