Президент ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Джалал-Абаде

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом строительства ряда социальных объектов в г. Джалал-Абад.

Глава государства ознакомился с ходом капитального ремонта областной школы Олимпийского резерва, проводимого за счет республиканского бюджета. В настоящее время проводятся завершающие работы по подготовке к открытию объекта.

Ранее с 1992 года это был профессиональный лицей, теперь после капитального ремонта, школа будет адаптирована на 400 детей. Процесс обучения и тренировок будет осуществляться по 7 видам спорта: греко-римская борьба, вольная борьба (мужская и женская), дзюдо, бокс, легкая и тяжелая атлетика. Для каждого из которых будут предусмотрены отдельные тренировочные залы и условия. После капитальной реконструкции на базе школы можно будет проводить масштабные международные соревнования и тренировочные сборы.

Президента проинформировали о том, что данные виды спорта выбраны исходя из того, что сегодня они активно развиваются в Кыргызской Республике и вызывают большой интерес среди юношей и девушек. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос создания олимпийской деревни на 400 спортсменов на базе школы.

Далее Глава государства ознакомился с ходом строительства нового трехэтажного корпуса областной больницы, рассчитанной на 100 мест. В дополнительном корпусе будут размещены отделения неврологии, терапии и нефрологии. В настоящее время работы на объекте завершены на 80%.

Осмотрев данные объекты, Садыр Жапаров подчеркнул, что государственная политика и далее будет направлена на развитие регионов и создание рабочих мест в областях республики.

Далее в Сузакском районе Президент посетил завод по переработке молока компании "Умут & Ко", где ему рассказали о деятельности и планах по выпуску продукции.

Завод по переработке начал свою деятельность в июне 2023 года. На сегодняшний день завод в сутки перерабатывает порядка 80-100 тонн молока. На заводе производят сыр, творог, сметану и сливочное масло.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул важность работы таких предприятий для обеспечения продовольственной безопасности страны, в связи с чем государство продолжит поддерживать открытие и деятельность подобных заводов.