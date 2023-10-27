На границе Кыргызстана был пресечен незаконный ввоз товаров

ГКНБ КР пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Кыргызской Республики товарно-материальных ценностей под видом домашних вещей, без уплаты обязательных налоговых отчислений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, 26 октября 2023 года на КПП "Чон-Капка-автодорожный" задержано большегрузное автотранспортное средство марки "ДАФ", под управлением гражданина КР М.С.А.

В ходе досмотра, внутри автотранспортного средства установлены товарно-материальные ценности без соответствующих товаросопроводительных документов.

В настоящее время по данному факту начаты необходимые следственно - оперативные мероприятия, направленные на установление суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых отчислений".