Бишкек становится центром международной дипломатии

Кыргызстан всегда был активным участником интеграционных объединений на постсоветском пространстве. А сегодня республика и вовсе стала дипломатическим хабом: на этой неделе в Бишкеке проходили заседания Советов руководителей правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ, а также Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На Совете глав правительств государств-членов ШОС речь шла об укреплении сотрудничества организации с СНГ и ОДКБ в сфере безопасности, а также об экономическом взаимодействии. В повестке дня заседания Совета глав правительств СНГ - сотрудничество с ЕАЭС и углубление экономических связей внутри Содружества.

Кроме того, во время этих встреч участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, на заседании руководителей правительств СНГ говорилось о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рекультивации уранодобывающих территорий, сотрудничества в энергетике и учреждение спортивных соревнований под эгидой Содружества.

Также в эти дни в Кыргызстане прошли визиты премьера Госсовета КНР Ли Цяна и премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, по итогам которых подписан ряд документов, направленных на активизацию двустороннего взаимодействия.

Такая плотная концентрация геополитических событий в республике свидетельствует о том, что процесс формирования нового миропорядка активно происходит прямо сегодня. И, что весьма закономерно, возрастает роль региональных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕАЭС. Возникают новые "центры силы", основанные на равноправном сотрудничестве входящих в них суверенных государств и консенсусе в принятии общих решений. Именно такой геополитический расклад приходит на смену мировой гегемонии США и их союзников.

Нужно отметить, что развитие таких структур, как Шанхайская организация сотрудничества, а также усиление взаимодействия постсоветских государств в рамках таких форматов, как СНГ и ЕАЭС, очень беспокоит страны "свободного мира". США и их сателлитам очень хочется не просто знать, но и контролировать все, что происходит на Евразийском континенте. Американцы не хотят укрепления альтернативных союзов и они, конечно же, стремятся не допустить изменения мирового порядка и укрепления позиций Москвы и Пекина (традиционных игроков в Центральной Азии) на международной арене.

Опасения Запада на этот счет не безосновательны. Страны, входящие в СНГ и ШОС, делают решительные шаги по снижению зависимости от США и ЕС. К таким мерам можно отнести переход на расчеты в рублях и юанях вместо долларов и евро и планы по интеграции китайской инициативы "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом.

В рамках ШОС в этом году была утверждена дорожная карта государств-членов по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. Причем, доля рубля в экспортных операциях РФ со всеми странами ШОС уже в прошлом году превысила 40%. В двусторонних взаиморасчетах нацвалюты также стремительно вытесняют "токсичные" доллар и евро. Россия и Кыргызстан осуществляют 83% взаимной торговли в рублях и сомах, Россия и Китай - свыше 80% в рублях и юанях.

Кроме того, вполне вероятно, что в ближайшее время страны ШОС нарастят сотрудничество и в энергосфере. Так, во время I Энергетического международного форума представители Кыргызстана выступили с инициативой о создании международного энергетического торгового центра. Такой торговый центр станет гарантийной и информационной платформой, а также оперативным решением для финансов, расчетов, логистики и таможни.

Очевидно, что роль Кыргызстана в таком проекте будет весьма значительной, поскольку наша страна является сердцевиной Центральной Азии и одним из важных транспортных узлов экономического пояса Шелкового пути. Республика использует всего лишь десятую часть своего гидроэнергетического потенциала, в то время как эффективное использование ресурсов и технологий поможет нам вырабатывать 142 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.

Таким образом, вполне понятно, почему Кыргызстан выступает за углубление интеграции в рамках СНГ и ШОС. Это объясняется прагматизмом: усиление взаимодействия блоков и союзов, в которых состоит республика, обеспечивает ее экономический суверенитет, региональную безопасность и приводит к росту благосостояния народа. В условиях современных глобальных вызовов и "гибридных войн" со стороны коллективного Запада, такие гарантии безопасности и перспективы развития могут получить далеко не все страны.

"Думаю, что саммит ШОС будет знаковым. Так же, как и саммит, который прошел недавно только в Китае, где присутствовали представители из 150 государств. Это говорит о том, что формируется двухполярный мир - Глобальный Запад и Глобальный Восток. Поэтому в рамках ШОС мы ожидаем продолжение этих тенденций. Недавно Путин приезжал с официальным визитом в Кыргызстан. Результат этого визита были очень плодотворные. Одной из главных договоренностей между Кыргызстаном и Россией - это единая система противовоздушной обороны, которая будет закрывать весь Центрально-Азиатский регион", - отмечает политический эксперт Марс Сариев.

По его словам, это свидетельствует о том, что Кыргызстан является надежным оплотом России в Центральной Азии и является одной из ключевых фигур и политических фигур, которые стабилизирует ситуацию в Центральной Азии.

"Сегодня есть угроза со стороны Афганистана, также мы видим, что кризис на Ближнем Востоке сейчас входит в острую фазу. Существуют риски начала третьей мировой войны. В этих условиях, наши государства Центральной Азии должны определиться - уже не получиться усидеть на двух стульях. В этом отношении Кыргызстан всегда занимает четкую позицию - союзники Россия, Китай. И наша безопасность обеспечивается именно этими державами. Я думаю, что и другие страны Центральной Азии, в конце концов сделают окончательный выбор", - резюмирует Марс Сариев.