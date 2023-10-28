Минсельхоз провел проверку состояния рыб в реке Барскоон

2 октября 2023 года поступила информация о недугах рыбы в реке Барскоон. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. По ее данным, в ответ на этот сигнал была создана рабочая группа, объединяющая представителей Департамента рыбного хозяйства, Джети-Огузской районной ветеринарной службы, независимых экспертов-ихтиологов и местных активистов.

Эта группа отправилась на место событий и провела отлов рыбы - пятерых представителей иссык-кульской форели-гегаркуни. Эти особи были направлены на анализ в лабораторию Центра ветеринарной диагностики и экспертизы Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Кыргызстана в Бишкеке. Это произошло 2 октября 2023 года.

Впоследствии, 4 октября группа провела дополнительные исследования, взяв на анализ два представителя иссык-кульской форели-гегаркуни и три представителя радужной форели, происходивших из рыбного хозяйства вдоль реки Барскоон. Рыба была отправлена в лабораторию Центра ветеринарной диагностики и экспертизы с соответствующей документацией.

В тот же день были получены результаты анализов отделами вирусологии и молекулярной диагностики, а также паразитологии Центра ветеринарной диагностики. Результаты анализов указали на отсутствие антигенов вирусов инфекционной виремии, инфекции некроза поджелудочной железы, инфекции гемопоэтической ткани рыб и геморрагической септицемии рыб.

Дополнительно, больная рыба была исследована Институтом биологии Национальной Академии Наук Кыргызстана. По заключению от 19 октября было обнаружено, что рыба имела признаки поражения сапролегнией, также известной как "лошалость". Институт биологии предоставил детальные рекомендации по профилактике и лечению сапролегниоза у иссык-кульской форели-гегаркуни в Государственном предприятии "Тонский рыборазводный завод" с целью искусственного размножения рыбы.