Погода
$ 89.39 - 89.72
€ 93.82 - 94.83

"Голливудская кинокомпания готовится к съемкам фильма "Манас""

449  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

К запланированным съемкам в Голливуде и Турции художественного фильма "Манас", что само по себе является значимым событием, почему-то некоторые лица отнеслись негативно. В этой связи сценарист и кинопродюсер Омурзак Толобеков рассказал нашему изданию, как продвигается работа по созданию кинокартины.

"После презентации фильма "Семетей - сын Манаса" в городах Казакстана, России, Турции, Америки и Европы многие международные кинопродюсеры заинтересовались фильмом "Манас". После чего мы по мотивам великого эпоса подготовили сценарий художественного фильма на английском, турецком и китайском языках. Фильм "Семетей - сын Манаса" сослужил уже хорошую службу, познакомив людей всего мира с природой и культурой кыргызского народа. Это же и заинтересовало продюсеров международных кинокомпаний к совместному сотрудничеству по проекту фильма "Манас"", - сказал Омурзак Толобеков.

Кинопродюсер и сценарист посоветовал своим оппонентам попробовать самим снять этот фильм.

"По правилам американской киноиндустрии мы через агентов-дистрибьютеров вышли на крупные кинокомпании и популярных кинорежиссёром, одним из которых является Роджер Янг (режиссёр фильмов "Римская империя", "Иисус", "Волшебный мир Дисней", "Закон и порядок: Лос Анджелес").

В фильм приглашаются мировые кинозвезды Голливуда, как Брэд Питт, Арнольд Шварценеггер, Шэрон Стоун, Кэри Тагава, и турецкие звезды, как Бурак Озчивит и так далее.

Планируется финансирование фильма "Манас" голливудской кинокомпанией при поддержке международной крупной финансовой корпорации. Бюджет фильма в стадии изучения, примерный размер составит 50-100 миллионов долларов.

О Чингизхане снято 19 фильмов кинематографистами нескольких стран. С турецким популярным кинопродюсером Мехметом Боздагом мы согласовали решение снять сериал на основе нашего великого эпоса. Так как мы в данное время заняты голливудским вариантом, то наши оппоненты могут приступить к производству сериала "Манас". Мы, как говорится, не возражаем", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433146
Теги:
кино, США, Кыргызстан, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  