"Голливудская кинокомпания готовится к съемкам фильма "Манас""

К запланированным съемкам в Голливуде и Турции художественного фильма "Манас", что само по себе является значимым событием, почему-то некоторые лица отнеслись негативно. В этой связи сценарист и кинопродюсер Омурзак Толобеков рассказал нашему изданию, как продвигается работа по созданию кинокартины.

"После презентации фильма "Семетей - сын Манаса" в городах Казакстана, России, Турции, Америки и Европы многие международные кинопродюсеры заинтересовались фильмом "Манас". После чего мы по мотивам великого эпоса подготовили сценарий художественного фильма на английском, турецком и китайском языках. Фильм "Семетей - сын Манаса" сослужил уже хорошую службу, познакомив людей всего мира с природой и культурой кыргызского народа. Это же и заинтересовало продюсеров международных кинокомпаний к совместному сотрудничеству по проекту фильма "Манас"", - сказал Омурзак Толобеков.

Кинопродюсер и сценарист посоветовал своим оппонентам попробовать самим снять этот фильм.

"По правилам американской киноиндустрии мы через агентов-дистрибьютеров вышли на крупные кинокомпании и популярных кинорежиссёром, одним из которых является Роджер Янг (режиссёр фильмов "Римская империя", "Иисус", "Волшебный мир Дисней", "Закон и порядок: Лос Анджелес").

В фильм приглашаются мировые кинозвезды Голливуда, как Брэд Питт, Арнольд Шварценеггер, Шэрон Стоун, Кэри Тагава, и турецкие звезды, как Бурак Озчивит и так далее.

Планируется финансирование фильма "Манас" голливудской кинокомпанией при поддержке международной крупной финансовой корпорации. Бюджет фильма в стадии изучения, примерный размер составит 50-100 миллионов долларов.

О Чингизхане снято 19 фильмов кинематографистами нескольких стран. С турецким популярным кинопродюсером Мехметом Боздагом мы согласовали решение снять сериал на основе нашего великого эпоса. Так как мы в данное время заняты голливудским вариантом, то наши оппоненты могут приступить к производству сериала "Манас". Мы, как говорится, не возражаем", - добавил он.