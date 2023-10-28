31 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду

31 октября будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения:

•ж/м "Мурас Ордо" с 9:00 часов до 20:00 часов.

•ж/м "Калыс Ордо" с 9:00 часов до 15:00 часов.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах:

"Мурас Ордо", "Калыс Ордо" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационного управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.