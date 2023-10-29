Бектурган Орозбаев: В Кыргызстане создана коалиция для поддержки реформ МСУ

"Местное самоуправление Кыргызстана, как и государство в целом, с начала 20-х годов тысячелетия столкнулось с целым рядом проблем глобального и регионального характера. Это и пандемия, и внешнеполитическая нестабильность, и внутренние противоречия, и изменение климата, и энергетический кризис, и многое другое. Очевиден рост ожиданий граждан, требующих более быстрых и скоординированных усилий власти, чтобы обеспечить людям безопасность, условия для развития, достойный уровень жизни. И потому система управления нуждается в усиленной поддержке, чтобы оправдать эти ожидания. Создание коалиции также стало ответом на эту потребность, мы способны совместными усилиями предоставить более скоординированную и результативную поддержку местному самоуправлению", - так прокомментировал vb.kg необходимость создания коалиции "За развитие МСУ в Кыргызской республике" директор Союза МСУ Бектурган Орозбаев во время первого заседания ее координационного совета.

По его словам, три ведущие организации в сфере развития местного самоуправления объединились в коалицию "За развитие МСУ в Кыргызской Республике" и пригласили к сотрудничеству партнеров из госорганов, международных организаций и других заинтересованных сторон.

Коалиция создана Институтом политики развития, Союзом местных самоуправлений КР и Академией местного управления в Центральной Азии для целях поддержки реформ в сфере местного самоуправления и местного развития, направленных на улучшение условий жизни местных сообществ.

Как отмечалось на встрече, важнейшей задачей коалиция считает координацию усилия различных сторон, предоставляющих поддержку органам МСУ и местным сообществам, а потому первым публичным мероприятием коалиции стало заседание Координационного совета, состоявшееся на днях в Бишкеке. Обсуждая программу коалиции на 2023-2026 годы, участники мероприятия дополнили основные направления работы партнеров в сфере местного развития такими актуальными темами, как увеличение доходов местных бюджетов, совершенствование планирования местного развития и предоставления местных услуг, цифровая трансформация муниципального управление и другие "горячие" для местного самоуправления вопросы.

Заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров КР Мурат Байдылдаев отметил, что формальное создание коалиции и разработка ее программы стали продолжением уже сложившейся и де-факто эффективной системы взаимодействия негосударственных партнеров с государственными органами по вопросам развития МСУ.

"На протяжении десятилетий государственные органы, уполномоченные по вопросам развития местного самоуправления, эффективно взаимодействуют с Союзом МСУ и Институтом политики развития, а также другими партнерами. Совместные усилия и координация работы приносят больше результатов, экономят государственные ресурсы. Например, госагентство (тогда ГАМСУМО) активно участвовало в создании Академии местного самоуправления Центральной Азии, которая сняла проблему отсутствия у муниципальных служащих центра повышения квалификации. Теперь академия успешно выполняет эту функцию, но государство при этом не потратило из бюджета ни сома", - пояснил он.

Председатель правления Института политики развития Надежда Добрецова также отметила, что координация и совместные усилия приносят больше результатов.

"Совместно с Союзом МСУ мы помогаем государственным органам по многим актуальным вопросам развития МСУ и местных сообществ. Создав коалицию официально, мы получили финансовую поддержку деятельности объединения от правительства Швейцарии, что позволит нарастить результативность этой помощи. Партнеры коалиции продолжат помогать системе управления по тем вопросам, где эта помощь особенно важна. Но коалиция будет поддерживать как органы управления (национальные и местные), так и гражданскую активность в процессе улучшения муниципального управления, оказания услуг, развития сообществ", - заявила Надежда Добрецова.

У каждого партнера в коалиции своя роль, каждый вносит уникальный вклад, в соответствии со своей специализацией. Асель Курманалиева, директор Академии местного управления Центральной Азии, рассказала, что академия выступает в роли центра управления знаниями по местному развитию, знаниями в широком смысле.

"Академия создана, чтобы генерировать и распространять знания и опыт по решению вопросов местного значения, местным услугам и муниципальному управлению. Усилия академии будут сосредоточены на построении системы ведомственного повышения квалификации для муниципальных служащих, обучения руководителей органов МСУ, депутатов местных кенешей и активистов из местных сообществ. Помимо курсов повышения квалификации, мы уже предложили разные гибкие форматы управления знаниями. Например, платформу обмена опытом "равный равному", сеть консультантов по организации местных услуг, клуб женщин-депутатов, журнал "Муниципалитет". Нашими услугами уже пользуются тысячи представителей органов МСУ и местных сообществ, и число их продолжает расти", - сказала Асель Курманалиева.

Коалиция предложила участникам заседания координационного совета совместно определить темы для будущих встреч, проблемы и вопросы, которые требуют участия широкого круга сторон и активной координации. Например, новое законодательство в сфере управления твердыми бытовыми отходами, адаптация местных сообществ к изменению климата, трансформация поддержки женщин с учетом регионального и местного контекста, профессионализация муниципальной службы в условиях административно-территориальной реформы и другие. Следующее заседание координационного совета коалиции состоится весной 2024 года, на котором подведут первые итоги.