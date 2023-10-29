Расул Султангазиев: Мы сможем делать операции по пересадке печени в стране

Между кыргызскими и турецкими врачами ведутся переговоры о возможностях трансплантации печени в Кыргызстане. В них участвовал и один из первых специалистов по трансплантации печени в Турции, ведущий врач Memorial Hospitals Group, профессор Корай Ажарлы.

"Конечно, для таких высокотехнологичных операций нужны хирурги, анестезиологи и реаниматологи, современные операционные и соответствующие палаты, - подчеркнул Корай Ажарлы. - Но намного сложнее с подготовленными кадрами. Нужна хорошая команда и необходимо также создать все условия, чтобы при переводе пациента из операционной в реанимацию обеспечить ему надлежащий уход, чтобы там дополнительно были реанимационные койки, оборудование".

Что еще нужно для трансплантологии? Безусловно, государственная финансовая поддержка. В Турции мы проводим операции от живого донора. Сделать пересадку живого органа от человека к человеку намного сложнее, чем использовать орган умершего человека. В "Мемориал Щищли" сделали операций намного больше, чем в 22 государствах Европы, где имеются похожие центры. В данный момент больше всего контролируется успешность, выживаемость и смертность. Успех операции в первую очередь зависит, разумеется, от квалификации специалистов и на каком этапе она проведена. Если пациента прооперировали на раннем этапе, то результат будет успешным", - сказал известный в мире трансплантолог на встрече с кыргызскими коллегами.

"В данное время эта проблема заботит всё наше общество: депутатов, Минздрав и большое сообщество больных с циррозом печени и гепатитами, - сказала vb.kg главный гастроэнтеролог Минздрава КР Мавлюда Атабекова. - Есть много ассоциаций и фондов, которые буквально теребят государственные органы, акцентируя внимание на решении этой проблемы в нашей стране".

Но, как отметила Мавлюда Атабекова, у нас пока не готова правовая база и не принят закон о трансплантации. Вот с чего, по ее мнению, надо начинать. "В последнее время по инициативе нашего президента вопрос поднимается намного активнее, на уровне межправительственных соглашений. Мы только приветствуем такую работу и со своей стороны тоже готовим специалистов", - добавила она.

Свое видение решения проблемы по трансплантации органов в стране представили также известные кыргызстанские хирурги Расул Султангазиев и Мирбек Байзаков.

"Трансплантация органов в мире берёт своё начало с 1963 года, когда впервые пересадку печени сделал американский хирург Томас Старзл, - рассказал vb.kg к.м.н., ведущий хирург университетской клиники "Аманат" Международной школы медицины МУК Расул Султангазиев. - В Кыргызстане мы впервые самостоятельно пересадили печень от живого донора в 2014 году. На тот момент у реципиента была терминальная стадия цирроза печени с декомпенсированным состоянием свертывающей системы крови. После пересадки он прожил 21 день, уже начал вставать и ходить. Но из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования для дальнейшего ведения такого пациента, мы его потеряли".

Как отметил Расул Султангазиев, он с коллегами обучался в Беларуси и Индии, команда выезжала на обучение по пересадке печени в Турцию. "И еще раз убедились, что можем делать такие операции в Кыргызстане. На первых порах, конечно, совместно с турецкими коллегами. Только дайте нам оборудование и хорошую лабораторию. При поддержке президента в нашей стране уже налаживается подобная деятельность в Бишкекской больнице кыргызско-турецкой дружбы "Достук". Как к специалисту по гепатитам и циррозу печени, ко мне ежемесячно обращается больше двадцати пациентов, которые нуждаются в трансплантации печени, и только один пациент из сорока может позволить себе отправиться на лечение за рубеж. Это основная наша проблема. Поэтому в данной ситуации без государственной поддержки и поддержки университетской клиники претворить задуманное в жизнь будет трудновато", - считает Расул Абалиевич.