Зияда Тунгатарова: Лучше не ждать сигналов, а оценить свой риск вовремя

Чем грозит остеопороз, как вовремя поймать его начало, какова профилактика болезни и современные методы ее лечения? Об этом vb.kg рассказала Зияда Тунгатарова, врач-ревматолог медицинского центра "ЮРФА".

- Поясните, что это за заболевание и чем оно опасно?

- У здорового человека костная ткань полностью заменяется новой раз в 2–3 месяца. Это и поддерживает прочность костей. При остеопорозе разрушение костной ткани происходит намного быстрее, чем ее восстановление. Болезнь поражает весь скелет, но особенно кости бедра, предплечья и позвонки. В два раза чаще, чем перелом бедра, при остеопорозе случается перелом предплечья. И очень частая травма – перелом позвонка. При остеопорозе любой перелом может случиться не только при падении, но и при подъеме тяжести, даже тряске, езде.

По распространенности остеопороз занимает в мире четвертое место после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических и диабета.

Вот лишь некоторые данные, опубликованные Международным фондом по остеопорозу. Ежегодно в мире происходят 9 миллионов переломов, каждые 3 секунды происходит 1 новый перелом. Остеопороз является причиной большего числа дней, проведенных в больнице, чем рак молочной железы, стенокардия, диабет и другие заболевания. Урбанизация и старение населения приводят к быстрому росту последствий остеопороза.

К 2050 году во всем мире прогнозируется рост частоты переломов шейки бедра у мужчин на 310%, у женщин - на 240%. У мужчин риск переломов на 27% выше, чем риск рака предстательной железы. Тревожно, что все чаще снижение плотности костной ткани встречается среди детей и подростков. То есть потенциальный риск развития остеопороза у многих очень высок.

- Чем это объяснить?

- Факторов риска много. Один из них - курение, которое приводит к потере кальция в организме, а в Кыргызстане курят все еще много людей. Плюс алкоголь, малоподвижный образ жизни и, конечно, неправильное питание.

Нарушение кальциевого обмена нередко начинается в раннем детстве, одна из причин, как доказано исследованиями, искусственное вскармливание. Еще один негативный фактор – высокоэнергетические напитки, которые вымывают кальций из организма весьма интенсивно, дети их очень любят, а родители, к сожалению, не знают об опасности и не ограничивают их потребление.

Есть и еще одна серьезная опасность. Многие сегодня стремятся похудеть во что бы то ни стало. Недостаточная масса тела способствует хрупкости костей не меньше, чем "плохая" наследственность. Особенно, если после диеты вы похудели очень резко.

И еще одно опасное обстоятельство – прием глюкокортикоидов. Эти препараты широко применяются при лечении самых разных заболеваний и резко ухудшают усвоение кальция. Поэтому, если они назначены врачом, обязательно необходимо принимать кальциесодержащие препараты.

В молодом возрасте остеопороз могут спровоцировать ревматические, эндокринные заболевания, а также болезни желудочно-кишечного тракта: например, гастрит, панкреатит, холецистит могут резко снизить всасываемость кальция.

- Вы упомянули, как один из факторов риска "плохую" наследственность. Она тоже влияет на заболеваемость остеопорозом?

- Естественно. Если у кого-то из ваших родственников был перелом шейки бедра, это означает, что риск развития остеопороза у вас достаточно высок, а с годами он заметно возрастет.

- Какие признаки говорят о том, что надо быть настороже?

- Прежде всего – любой перелом. Иногда об остеопорозе могут говорить и такие симптомы, как ноющая боль в костях, спине, сутулость, а с возрастом уменьшение роста на пару-тройку сантиметров за 1-3 года или на 4 сантиметра по сравнению с возрастом 25 лет. А также когда расстояние между затылком и стеной составляет более 5 см, а расстояние между ребрами, нижним крылом подвздошной кости - два пальца и менее.

- Где и как можно проверить состояние собственных костей, если появились нехорошие предчувствия?

- Лучше не ждать сигналов, а оценить свой риск вовремя. Современный метод диагностики – это денситометрия, которая позволяет определить плотность костной ткани. Процедура простая, это некий вариант рентгена, длится он 3–4 минуты. Данные больного сопоставляют с данными референтной базы, которые заложены в памяти прибора. Костная плотность пациента автоматически сравнивается с показателями нормы. На основании сравнения программа дает заключение об имеющихся отклонениях от нормы и оценивает степень риска развития остеопороза или позволяет установить, нет ли у человека остеопении. Женщинам после 45 лет (а если климатерический период начинается раньше, то и после 40) стоит проводить такое исследование раз в год.

Для более выверенной диагностики при остеопорозе необходимо пройти лабораторное исследование - общий анализ крови, проверить кальций и фосфор в сыворотке крови, креатинин, паратгормон, витамин Д. Все это делается и у нас.

В медицинской науке существует и метод FRAX (fracture Risk Assessment Tool) - оценка 10-летнего абсолютного риска переломов, своего рода специальный калькулятор, который определяет риск перелома с помощью анкетирования. Оценка учитывает возраст, пол, вес, рост, предшествующий перелом, перелом бедра у родителей, курение, алкоголь, прием гормональных препаратов, наличие сопутствующих заболеваний, минеральную плотность костной ткани.

- Скажите, а вообще возможно ли вылечить остеопороз?

- Если диагноз поставлен на ранней стадии, то еще есть возможность начать лечение и снизить риск возникновения переломов. Среди методов лечения остеопороза есть немедикаментозная и медикаментозная терапия.

Немедикаментозная терапия показана в том случае, если у вас верифицирован остеопороз с переломами шейки бедра, позвонка и т.д. Нужны образовательные программы, ходьба и физические упражнения (прыжки и бег противопоказаны), коррекция питания (продукты богатые кальцием), отказ от курения и злоупотребления алкоголем, ношение специальных корсетов, мануальная терапия противопоказана. А при высоком риске падений - мероприятия, направленные на снижение риска падений (коррекция зрения, домашняя обстановка, ходьба с тростью, устойчивая обувь на низком каблуке) и т.д.

В случае медикаментозной терапии при лечении остеопороза используются азотсодержащие бисфосфонаты и другие препараты, которые стимулируют укрепление костной ткани. Их выбор зависит от конкретной клинической ситуации, и назначаются они в индивидуальном порядке каждому пациенту. Лечение любым препаратом должно сопровождаться назначением адекватных доз кальция 1000-1200мг и витамина Д 800-2000 МЕ в сутки.

Но лечат не только лекарства – необходимы специальная гимнастика и, конечно, правильное питание. Для укрепления костной ткани нужны продукты, богатые кальцием: молочные, творог, сыр, зелень, орехи, рыба, цитрусовые, кунжутное масло и т. д.