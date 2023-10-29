В Бишкеке отпразднуют 100-летие поэта Тумонбая Байзакова

В Бишкеке запланирован ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию "Героя Труда" Кыргызстана, выдающегося деятеля культуры, поэта и переводчика Тумонбая Байзакова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Согласно данным пресс-службы, праздничное мероприятие начнется 30 октября в 14:00 в Кыргызской национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова с открытия выставки книг поэта и проведения научно-практической конференции. Затем, 31 октября в 11:00, в честь столетия поэта будет проведено торжественное мероприятие в Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова.