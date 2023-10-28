Погода
$ 89.39 - 89.72
€ 93.82 - 94.83

Садыр Жапаров открыл пограничный пост в в Тюпском районе

409  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 октября, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область открыл новый пограничный пост "Чаар-Кудук", расположенный в местности Каркыра Тюпского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, строительство поста началось в сентябре 2023 года, он оборудован всеми необходимыми условиями для проживания и служебно-боевой деятельности по охране отдаленных участков границы.

Личный состав нового подразделения будет охранять отдаленный и достаточно сложный участок границы, проходящей на высоте 2280 метров над уровнем моря, и относится к отделу пограничной службы "Каркыра".

Помимо охраны границы, пограничники поста будут осуществлять контроль иностранных и внутренних туристов и следить за поддержанием пограничного режима и режима государственной границы при въезде на пастбища "Уч-Суу", "Кичи-Чон-Жыналач" и "Турук".

Президент Садыр Жапаров обратил особое внимание пограничников на необходимость соблюдения служебной дисциплины и военного этикета, четкого исполнения возложенных обязанностей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433161
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, Тюпский район, Открытие, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  