Садыр Жапаров открыл пограничный пост в в Тюпском районе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 октября, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область открыл новый пограничный пост "Чаар-Кудук", расположенный в местности Каркыра Тюпского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, строительство поста началось в сентябре 2023 года, он оборудован всеми необходимыми условиями для проживания и служебно-боевой деятельности по охране отдаленных участков границы.

Личный состав нового подразделения будет охранять отдаленный и достаточно сложный участок границы, проходящей на высоте 2280 метров над уровнем моря, и относится к отделу пограничной службы "Каркыра".

Помимо охраны границы, пограничники поста будут осуществлять контроль иностранных и внутренних туристов и следить за поддержанием пограничного режима и режима государственной границы при въезде на пастбища "Уч-Суу", "Кичи-Чон-Жыналач" и "Турук".

Президент Садыр Жапаров обратил особое внимание пограничников на необходимость соблюдения служебной дисциплины и военного этикета, четкого исполнения возложенных обязанностей.