РФ - второй дом для экспатов из КР: почему им там комфортно жить и работать

Больше миллиона кыргызстанцев сегодня находятся на заработках в разных странах. Это связано с тем, что внутренний рынок труда Кыргызстана ограничен и не может обеспечить работой всех желающих. При этом чаще всего наши сограждане выбирают для трудоустройства Россию. Сейчас там находится около 85% всех трудовых мигрантов из КР.

Министерство внутренних дел РФ по итогам первого полугодия 2023 года отметило ощутимое увеличение числа прибывших граждан Кыргызстана. За этот период поток мигрантов Кыргызстана в Россию увеличился на 45% и составил 460 тысяч человек. Причем 57% из них приехали туда с целью найти работу.

Это не удивительно. Ведь трудовая миграция играет жизненно важную роль для Кыргызстана. Ежегодно кыргызстанцы, работающие за границей, отправляют на родину суммы, эквивалентные миллиардам долларов. Так, по итогам 2022 года переводы в Кыргызстан оценили в $3 млрд. Более 90% этой суммы - это средства, отправленные мигрантами из России.

По оценкам Нацстатком КР, на эти деньги в республике живут более трети домохозяйств. Причем, эти переводы важны не только для них, но и для страны в целом. Эти средства поддерживают общий уровень покупательской способности внутри Кыргызстана, что позитивно сказывается на экономическом положении республики.

Благодаря хорошему знанию русского языка и профессиональной подготовке кыргызстанцы быстрее, чем представители других стран СНГ, адаптируются в России и работают на более высокооплачиваемых местах.

Однако общая история и единый язык общения - это далеко не все причины, по которым РФ выступает главным рынком труда для наших граждан. Россия многое делает для того, чтобы кыргызстанцы комфортно себя чувствовали на ее территории. Гражданам Кыргызстана помогают быстрее адаптироваться к жизни в стране, облегчают правовые условия их деятельности.

Еще одним фактором того, что трудовые мигранты из КР выбирают для себя переезд в Россию, является то, что Кыргызстан с 2015 года является членом Евразийского экономического союза. Соглашение о свободном перемещении рабочей силы в рамках ЕАЭС позволяет нашим согражданам беспрепятственно искать работу в любой из стран союза. Кроме того, членство в ЕАЭС обеспечивает кыргызским экспатам в России социальные льготы, пенсионное обеспечение и возможности для своего профессионального роста.

А еще для поиска работы в ЕАЭС создана унифицированная система поиска "Работа без границ". Сервис позволяет работодателям и соискателям получить доступ к национальным базам вакансий всех государств-членов союза. В настоящее время на портале зарегистрировано около 140 тысяч пользователей и размещено более полумиллиона вакансий. Больше всего вакансий насчитывается в сферах здравоохранения, образования, строительства и ЖКХ.

Надо отметить, что нашим мигрантам в России оказывают поддержку не только на уровне государства, но и на уровне частных лиц. Одним из примеров этого можно назвать открытие Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР в Москве при посольстве КР в РФ благотворительного центра "Умай-эне". Он ориентирован на помощь женщинам - трудовым мигрантам и их детям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, а также людям с ограниченными возможностями здоровья, жертвам торговли людьми и другим.

"Создание безопасных условий для трудовых мигрантов - такую задачу поставил перед нами Садыр Жапаров. Для эффективной защиты кыргызстанцев было открыто представительство министерства в Москве. С начала года в представительство обратились за консультациями в сфере миграции и трудовых отношений более 5 тысяч наших соотечественников. Проводится работа по защите прав детей мигрантов. За семь месяцев 2023 года 41 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной ситуации, получили социальную защиту", - говорил на открытии центра Кудайберген Базарбаев будучи министром труда.

Благотворительный центр рассчитан на 17 койко-мест. Он предоставляет женщинам и детям трехразовое питание и медицинское обслуживание. Открытие центра стало возможным благодаря спонсорской помощи российского бизнесмена Георгия Гнатовского и его супруги Атыркул Гнатовской.

Несмотря на то, что кыргызстанцы все же сталкиваются с некоторыми проблемами в России, для них созданы гораздо лучшие условия пребывания, чем для выходцев из Узбекистана и Таджикистана, которые тоже работают в российских городах, считает эксперт Игорь Шестаков.

"Необходимо сказать, что РФ создала достаточно весомые преференции для мигрантов из Кыргызстана. Я думаю, что во многом вступление Кыргызстана в ЕАЭС было как раз продиктовано желанием получить эти преимущества, потому что были обращения от имени наших диаспор в России в адрес правительства, насколько я помню", - говорит он.

Что касается каких-то оставшихся ограничений в адрес наших сограждан, то, как считает эксперт, правительство Кыргызстана, должно дальше вести переговоры в рамках ЕАЭС, чтобы снять эти вопросы.

"Для этого и существует евразийская площадка. Там заседает наш министр, который отвечает за вопросы миграции. Это, кстати, тоже важная тема: эффективность работы наших чиновников. Когда мы говорим, что вот возникают проблемы у граждан Кыргызстана, то мы должны помнить, что в Евразийской экономической комиссии находится целый министр, который как раз занимается вопросами миграции. И вот как раз в его компетенции эти темы поднимать. Думаю, что и наши граждане, которые работают в РФ, тоже должны об этом знать, как и представители наших диаспор", - резюмирует Игорь Шестаков.