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Кыргызстан ждет большое будущее в равноправной инициативе "Пояс и путь"

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- Нина Ничипорова
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С момента установления всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Кыргызстаном прагматичное сотрудничество в различных областях уже дало заметные результаты, что стало прекрасным примером реализации инициативы "Пояс и путь" в нашей стране. И Третий форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь" (BRF), который на днях закончился в Пекине, касается более чем 150 стран, в том числе и Кыргызстана, также присоединившегося к ней. На встрече были не только подведены итоги 10-летней китайской инициативы, выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином. Здесь наметили планы на новое, как было заявлено, золотое десятилетие совместного сотрудничества.

Корреспонденту vb.kg посчастливилось побывать на этом форуме. По масштабности и значению события его можно, на мой взгляд, приравнять разве что к съездам Компартии Китая. Судя по количеству участников Третьего форума "Один пояс – один путь" - а на него собрались руководители более 20 государств, представители 151 страны и 41 международной организации, - к нему было приковано внимание всего мира. И перед его открытием, и во время встречи, и после нее многочисленные эксперты и аналитики из разных стран высказывали свои мнения и на открытых площадках, и в кулуарах. Но накануне форума все были единодушны в одном: Си Цзиньпин за минувшие десять лет показал себя человеком с нестандартным, гибким мышлением, поэтому и на этот раз не стоит ожидать от него шаблонных решений и предложений. И они не ошиблись.

Си Цзиньпин четко дал понять, что "прагматизм и рациональность в интересах Китая и всего мира – это действительно магистральный путь "в духе сообщества единой судьбы человечества". Игнорировать столь внятный посыл китайского лидера, как считают аналитики, будет крайне трудно разным идеологам изоляционизма и конфронтации. Тем более с учетом успешного десятилетнего продвижения инициативы в разных странах. А с учетом экономической взаимозависимости – просто и невозможно.

Надо отметить, что нынешняя встреча четко и точно систематизировала те идеи и концепции, что были предложены Си Цзиньпином еще ранее. Одна из этих ключевых идей - строительство общей судьбы человечества. И если раньше идея строительства общей судьбы человечества была достаточно новой и не имела конкретного видения по ее реализации, то теперь ситуация иная, и у Пекина, и у его партнеров по строительству "Пояса и пути" есть четкое представление, как должен выглядеть мир.

Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил 8 руководящих принципов будущего сотрудничества в рамках инициативы, призванных обеспечить выгоды для всех стран-партнеров. Он особо подчеркнул, что дух Шелкового пути, сочетающий в себе взаимосвязанность, открытость, сотрудничество, экологичность, инновации, обмен, добросовестность и институциональное строительство, дают и дадут неиссякаемую силу для продвижения сотрудничества в рамках ОПОП. И зал воспринял эти принципы аплодисментами.

Акцент, сделанный инициатором "Пояса и пути" на этих принципах, подчеркивает, что альтернативой соперничеству и конкурентной борьбе между крупными державами и напряжению в мире по-прежнему остается инициатива "Один пояс - один путь", которая гарантирует мирное и поступательное развитие человечества. В ней нет места блоково-идеологической конфронтации и геополитическим играм, нет места односторонним санкциям, экономическому шантажу и попыткам "разъединения".

"Мы глубоко осознаем, что человечество как единое целое – это объединение судеб всех людей. Значит, когда все в мире хорошо, и в Китае хорошо, когда все в Китае хорошо, то в мире будет хорошо и даже лучше. Благодаря сотрудничеству в рамках "Одного пояса - одного пути" двери открытости Китая распахиваются еще шире. В результате удаленные от моря китайские провинции, которые раньше стояли на месте "защитников", теперь выступают на позиции "нападающих", на новую высоту поднялось сотрудничество восточного побережья Китая с зарубежьем, непрерывно уплотняются связи китайского рынка с мировым. Китай – крупнейший торговый партнер более чем 140 стран (регионов), его инвестиции охватывают все больше уголков земного шара. Вне зависимости от того, "привлекать к себе" или "идти вовне", любое инвестиционное сотрудничество – это символ дружбы, доверия и надежды", - сказал Си Цзиньпин.

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В своем докладе Си Цзиньпин обозначил восемь шагов по ключевым направлениям реализации стратегии "Одного пояса - одного пути":

во-первых, формировать взаимосвязанную транспортную сеть на пространстве инициативы "Один пояс - один путь";

во-вторых, поддерживать развитие открытой мировой экономики;

в-третьих, разворачивать практическое сотрудничество;

в-четвертых, содействовать зеленому развитию;

в-пятых, стимулировать технологичную инновацию;

в-шестых, наращивать культурно-гуманитарные связи;

в-седьмых, строить честный путь;

в-восьмых, совершенствовать механизм международного сотрудничества.

По мнению директора Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилла Бабаева, достоинство инициативы в том, что она никак не связана с политикой и политическим давлением. Она развивается на основе добровольного участия, учета тех экономических интересов, которые существуют у самых различных стран и европейского материка и других континентов.

"Китай показывает миру пример, как можно без использования политических рычагов, используя исключительно взаимовыгодное экономическое партнерство, выстроить очень серьезную сеть взаимоотношений в самых разных областях. И, конечно, это модель, к которой стоит присмотреться всему миру. Безусловно, она очень ценна и, с моей точки зрения, она и формирует тот самый многополярный мир, о котором мы так много говорим и говорилось здесь, на форуме "Пояса и пути", - считает Кирилл Бабаев.

"Сопряжение инициативы "Пояс и путь" с многосторонними объединениями на евразийском пространстве, позволит создать Большое евразийское пространство, единое, объединенное общей торговой, финансовой, расчетной системой. Это обеспечит мир, стабильность и процветание всей Евразии, а возможно, дальше речь пойдет об Африке и Латинской Америке, странах глобального Юга, - добавил Бабаев. - В перспективе 10, 20, а, может, и 50 лет равноправные экономические инициативы с учетом интересов всех участников станут доминантой не только экономической жизни, но и политических взаимоотношений всей системы международных отношений в мире. Мы уже сегодня понимаем, что инициативу "Пояс и путь" ждет большое будущее".


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URL: https://www.vb.kg/433169
Теги:
Китай, форум, сотрудничество, Кыргызстан
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