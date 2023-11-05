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Каков уровень обеспеченности социально значимой продукцией в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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По данным Минсельхоза КР, по состоянию на январь - август 2023 года продовольственная обеспеченность в Кыргызстане основными социально-значимыми продуктами питания составляет:

- с учетом экспорта-импорта: по хлебопродуктам – 128,4 %, картофелю – 167,9 %, овощам и бахчевым –182,4 %, плодам и ягодам – 35,3 %, мясу – 97,1 %, молоку – 118,8 %, сахару – 98,5 %, яйцу – 79,2 %, маслу растительному – 89,6 %.

- за счет собственного производства: по хлебопродуктам – 77,6 %, картофелю – 167,4 %, овощам и бахчевым –164,5 %, плодам и ягодам – 18,2 %, мясу – 80,5 %, молоку – 116,5 %, сахару – 69 %, яйцу – 63,9 %, маслу растительному – 44 %.

При этом удельный вес импорта в объеме внутреннего рынка составил:

хлебопродукты – 62,6 %, мясо – 20,1 %, масло растительное – 57,5 %, сахар – 34,2%, плодам и ягодам – 50,4 %.


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URL: https://www.vb.kg/433173
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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