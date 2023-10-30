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На Иссык-Куле задержаны трое граждан во время продажи браконьерской рыбы

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В ходе данного рейда сотрудниками милиции ОВД Тюпского района были задержаны трое граждан во время реализации незаконно добытой рыбы. Ими оказались жители села Тюп, 42-летний С.У., 34-летние Ж.Э. и С.Б., которые в районном центре на автомашине "HYUNDAI" пытались продать 102 штук рыбы "Сиг-Лудога". Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП ОВД Тюпского района и следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 310 (Незаконные охота или добыча рыбы либо водных животных) уголовного кодекса Кыргызской Республики. В целях установления материального ущерба материалы переданы в региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/433179
Теги:
Иссык-Кульская область, рыбное хозяйство, браконьерство
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