В КР стартовала неделя информкампании "Избавляемся от привычки солить"

В Кыргызстане началась недельная информационная кампания в Кыргызстане с лозунгом "Избавляемся от привычки солить", которая продлится с 30 октября по 6 ноября и направлена на повышение осведомленности о рисках избыточного потребления соли и на поощрение более здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Данная кампания проводится в сотрудничестве Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ДПЗиГСЭН) Министерства здравоохранения КР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кыргызстане.

В Кыргызстане более 80% заболеваний и смертей приходится на неинфекционные заболевания, такие как, онкологические заболевания, хронические болезни органов дыхания и заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди этих 4 видов болезней, на первом месте – сердечно-сосудистые заболевания, и это артериальная гипертензия (гипертония), инсульт, инфаркт. Почти каждый второй взрослый имеет повышенное артериальное давление. При этом, основным фактором, которое способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний – высокое употребление поваренной соли.

Снижение потребления соли - ключевой шаг в улучшении общественного здоровья.

В рамках кампании будут проведены различные мероприятия, которые позволят узнать больше о последствиях избыточного потребления соли, рекомендации по выбору продуктов с низким содержанием натрия и более здоровых альтернатив. Мы также расскажем об инициативах ВОЗ и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и других неинфекционных заболеваний.

"Снижение потребления соли - ключевой шаг к здоровью нации. Мы призываем каждого жителя Кыргызстана делать осознанный выбор в пользу здорового питания и контролировать свое потребление соли для поддержания крепкого здоровья", - заявила начальник Управления общественного здравоохранения, лицензирования медицинских и фармацевтических услуг МЗ КР Зинат Бейшебаева.

"Сокращение потребления натрия – один из наиболее экономически эффективных способов укрепления здоровья населения и снижения бремени неинфекционных заболеваний: каждый доллар США, вложенный в реализацию мер по снижению потребления натрия, приносит отдачу в размере не менее 12 долл. США" - отметил, Доктор Ливиу Ведраско, представитель ВОЗ в Кыргызской Республике.

Приглашаем всех граждан Кыргызстана принять участие в данной важной инициативе. Вместе мы сможем добиться более здоровой и счастливой жизни.