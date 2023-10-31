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В Кыргызстане пройдут дни зеленой экономики

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- Светлана Лаптева
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Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики приглашает заинтересованных лиц, партнеров к участию в инициативе "Дни зеленой экономики в Кыргызской Республике – 2023".

Продвижение принципов инклюзивной зеленой экономики в Кыргызской Республике - необходимость настоящего времени в целях достижения устойчивого развития.

В условиях климатических изменений особо актуальны вопросы развития зеленой энергетики, устойчивого сельского хозяйства и устойчивого туризма, зеленого транспорта. Возрастает потребность в совместном диалоге правительства с частным сектором для определения потенциальных инициатив для устойчивого развития.

Для более активного вовлечения представителей частного сектора, экспертного сообщества, партнеров по развитию в продвижение принципов инклюзивной зеленой экономики, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики объявляет о проведении "Дней зеленой экономики в Кыргызстане 2023" и приглашает к активному участию. Данная инициатива стартует с 1 ноября 2023 г. и продлится до 30 ноября 2023 г. Инициатива охватит все заинтересованные стейкхолдеры и регионы страны. Кульминацией Дней зеленой экономики в Кыргызстане станет проведение регионального Форума "Зеленая экономика 2023" 16 ноября 2023 года в г. Бишкек.

"Дни зеленой экономики" будут посвящены (но не ограничены) вопросами содействия в преодолении существующих вызовов и продвижении развития принципов инклюзивной зеленой экономики в Кыргызской Республике.

В рамках инициативы предполагается проведение различных мероприятий по направлениям, отраженным в Программе развития Зеленой экономики в КР (зеленая энергетика, устойчивое сельское хозяйство, устойчивый туризм, устойчивый транспорт, устойчивое финансирование, энергоэффективность и др.).

Участниками инициативы могут стать все стороны, заинтересованные в проведении и организации соответствующих мероприятий по продвижению принципов инклюзивной зеленой экономики в КР.

Заинтересованным сторонам просим подтвердить свое участие с предоставлением краткой информации по Вашему мероприятию по почте: stratplan@mineconom.gov.kg, тел. +996 312 62 05 35 (доб. +337, +209), моб. тел: +996 700 093 508.


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URL: https://www.vb.kg/433185
Теги:
Кыргызстан, зеленая экономика
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