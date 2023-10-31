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В КР запускается проект WE CARE по поддержке детей и женщин

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В Кыргызстане начинается реализация проекта по раннему развитию детей WE CARE. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в КР.

Проект WE CARE является инициативой с бюджетом 3 млн долларов, направленной на расширение доступа к качественным услугам в сфере развития и образования детей, а также на создание экономических возможностей для женщин-предпринимателей путем создания центров раннего развития детей.

Проект WE CARE реализуется в партнерстве с Министерством образования и науки и Фондом Ага Хана. В течение трех лет проект WE CARE окажет помощь более чем 100 центрам раннего развития детей и обучит более 700 учителей и воспитателей.

В ходе церемонии открытия Министр образования и науки Кыргызской Республики Догдуркул Кендирбаева отметила важное значение проекта для развития системы дошкольного образования в Кыргызской Республике.

"Министерство образования приветствует и поддерживает каждую инициативу, направленную на создание условий для раннего развития детей, независимо от формы собственности. Потому что раннее развитие ребёнка – приоритетная, архиважная задача."

Посол США в Кыргызской Республике Лесли Вигери подчеркнул важное значение ухода за детьми и воспитания детей младшего возраста, отметив, что запуск новой инициативы совпадает с Международным днем заботы и поддержки, который впервые в истории отмечается 29 октября.

"В нашей стране есть те, кто утверждает, что Соединенные Штаты не так уж сильно заботятся о проблемах кыргызских женщин и детей. Такие программы, как WE CARE и подобные им, которые каждый день уделяют внимание здравоохранению и образованию, показывают, насколько ложны эти аргументы. Доступ к качественному уходу за детьми – это инвестиции в наше общее будущее. Соединенным Штатам выгодны процветающие и демократические партнеры", - отметил посол Вигери.

Давлатсултон Доргабекова, директор Фонда Ага Хана в Кыргызской Республике, рассказала о том, как проект WE CARE обеспечит содействие реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2020-2040 гг.

"Мы твердо уверены, что в рамках данного проекта женщины в Кыргызской Республике получат возможность стать устойчивыми предпринимателями в сфере раннего развития детей, что позволит им не только обрести экономическую независимость, но и внести существенный вклад в экономическое развитие страны. Данный проект является вкладом в светлое будущее детей посредством поддержки обеспечения качественного дошкольного образования в Кыргызской Республике."

В ходе реализации в течение следующих трех лет проект WE CARE будет содействовать совершенствованию услуг в сфере раннего развития детей и расширению возможностей женщин-предпринимателей в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/433187
Теги:
дети, США, Кыргызстан, женщины
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