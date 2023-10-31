Воспитанники СДЮШОР стали призёрами чемпионата КР по настольному теннису

Воспитанники СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта приняли участие в чемпионате Кыргызской Республики по настольному теннису и завоевали призовые места. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, победителями стали:

Женщины, командный зачет:

1 место – город Бишкек (Саида Кудусова, Рамида Абдимиталипова, Анара Тынаева);

Женщины, личные игры:

Уланбекова Аяна – 1 место;

Кудусова Саида – 2 место;

Абдимиталипова Рамида – 3 место.

Женщины, парные игры:

Абдимиталипова Рамида - Уланбекова Аяна – 1 место;

Кудусова Саида - Тынаева Анара – 2 место;

Мураталиева Раяна - Касымова Арууке – 4 место.

Смешанные пары:

Эргешов Азамат - Кудусова Саида – 1 место;

Курманалиев Нуртай - Абдимиталипова Рамида – 3 место.

Мужчины, командный зачет:

3 место – город Бишкек.

Мужчины, парные игры:

Курманалиев Нуртай - Таласбаев Азат – 2 место.

Отметим, турнир прошел с 19 по 23 октября 2023 года в городе Ош среди мужчин и женщин. В нем приняли участие более 100 спортсменов в составе сборных команд со всех областей страны и из городов Бишкек и Ош.