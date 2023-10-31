Воспитанники СДЮШОР стали призёрами чемпионата КР по настольному теннису

Воспитанники СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта приняли участие в чемпионате Кыргызской Республики по настольному теннису и завоевали призовые места. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, победителями стали:
Женщины, командный зачет:
1 место – город Бишкек (Саида Кудусова, Рамида Абдимиталипова, Анара Тынаева);
Женщины, личные игры:
Уланбекова Аяна – 1 место;
Кудусова Саида – 2 место;
Абдимиталипова Рамида – 3 место.
Женщины, парные игры:
Абдимиталипова Рамида - Уланбекова Аяна – 1 место;
Кудусова Саида - Тынаева Анара – 2 место;
Мураталиева Раяна - Касымова Арууке – 4 место.
Смешанные пары:
Эргешов Азамат - Кудусова Саида – 1 место;
Курманалиев Нуртай - Абдимиталипова Рамида – 3 место.
Мужчины, командный зачет:
3 место – город Бишкек.
Мужчины, парные игры:
Курманалиев Нуртай - Таласбаев Азат – 2 место.
Отметим, турнир прошел с 19 по 23 октября 2023 года в городе Ош среди мужчин и женщин. В нем приняли участие более 100 спортсменов в составе сборных команд со всех областей страны и из городов Бишкек и Ош.