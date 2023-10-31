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КРСУ представит Кыргызстан на Международной олимпиаде по программированию

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Студенты КРСУ представят Кыргызстан в Суперфинале региона Международной студенческой олимпиады по программированию. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По ее данным, 28-29 октября в главном корпусе КРСУ прошли региональные соревнования ICPC (Международной студенческой олимпиады по программированию) среди вузов Кыргызстана.

В состязаниях приняли участие 35 команд, по 3 человека в каждой. Гостями олимпиады стали представители Аппарата президента КР, Парка высоких технологий, Ассоциации Разработчиков Программного Обеспечения КР.

По результатам олимпиады лучшие 15 команд прошли в Суперфинале региона, который пройдет с 11 по 13 декабря 2023 года в Алматы и Санкт-Петербурге.

Сразу две команды Кыргызско-Российского Славянского университета заняли два первых места. Таким образом, студенты КРСУ Мирбек Бакиров, Арсен Касымов, Гульзира Анарбаева, Эржан Улукбеков, Анвар Гаров, Руслан Гималдинов гарантировали участие в Суперфинале региона.


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URL: https://www.vb.kg/433189
Теги:
вуз, студенты, информационные технологии, КРСУ
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