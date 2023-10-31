На трех КПП в Ошской области временно приостановят пропуск лиц и транспорта

В связи с обновлением Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) 31 октября с 12:30 в течение дня в пунктах пропуска "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы, "Бор-Добо-автодорожный" и "Карамык-автодорожный" на кыргызско-таджикском участке госграницы будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

Как отмечает ведомство, о работы по обновлению ЕСУВМ в каждом пункте пропуске займет не более полтора часа.