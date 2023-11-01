Погода
$ 89.28 - 89.72
€ 93.88 - 94.88

Кемель Ункуев: "Пояс и путь" - прагматичный для всех проект

389  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь" в отличие от других международных идей и объединений является самым прагматичным проектом и очень выгодным для Кыргызстана. Таким мнением с нашим изданием поделился глава ОО "Антикоррупционное общественное содействие" Кемель Ункуев.

"В рамках  инициативы были открыты Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути, которые занимаются финансированием инфраструктурных проектов стран вдоль Шелкового пути. У этих финансовых институтов очень упрощенная выдача денежных средств, чем воспользовались многие страны в нашем регионе.     Кыргызстан, напомним, уже получил финансирование от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Международной ассоциации развития (Всемирный Банк) на реализацию проекта экстренной поддержки малых и средних предприятий страны. Общая сумма проекта - 150 млн долларов. Кроме этого, АБИИ планирует финансировать в Кыргызстане государственно-частные проекты. Также наша сторона договорилась с Фондом Шелкового пути о создании совместного Фонда развития, который также будет финансировать инвестиционные проекты в стране", - отметил Ункуев.

После же визита Президента КР Садыра Жапарова в Китай, когда был подписан ряд двусторонних документов в различных областях и соглашения по строительству заводов и солнечной электростанции на 1000 мегаватт, ситуация кардинально изменилась, считает общественный деятель.

"Помимо экономической части не будем забывать и про значительную помощь Китая в области здравоохранения. Я говорю про приезд китайских врачей в Кыргызстан для проведения бесплатных операций и предоставление медицинского оборудования. Также нашей стране были подарены мобильные клиники. То есть мы, граждане Кыргызстана, ежедневно видим, как Китай, помимо грантовой помощи, все больше и больше вкладывается в экономику нашей страны. Таким образом, как я сказал, инициатива "Пояс и путь" не на словах, а на деле несет практическую выгоду нашей стране", - подытожил глава общественного объединения.

Напомним, за 30 лет в Кыргызстане при поддержке КНР осуществлено несколько крупных проектов, связанных с развитием инфраструктуры, в том числе строительство линии электропередачи Датка–Кемин, подстанции Датка, проект по модернизации ЛЭП на юге Кыргызстана, модернизация Бишкекской ТЭЦ, реабилитация автодорог Бишкек–Нарын–Торугарт и Ош–Сарыташ–Иркештам, строительство автодороги Север–Юг и реабилитация уличной сети в Бишкеке.

Источник: silunews.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433198
Теги:
Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  