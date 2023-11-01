Кемель Ункуев: "Пояс и путь" - прагматичный для всех проект

Инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь" в отличие от других международных идей и объединений является самым прагматичным проектом и очень выгодным для Кыргызстана. Таким мнением с нашим изданием поделился глава ОО "Антикоррупционное общественное содействие" Кемель Ункуев.

"В рамках инициативы были открыты Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути, которые занимаются финансированием инфраструктурных проектов стран вдоль Шелкового пути. У этих финансовых институтов очень упрощенная выдача денежных средств, чем воспользовались многие страны в нашем регионе. Кыргызстан, напомним, уже получил финансирование от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Международной ассоциации развития (Всемирный Банк) на реализацию проекта экстренной поддержки малых и средних предприятий страны. Общая сумма проекта - 150 млн долларов. Кроме этого, АБИИ планирует финансировать в Кыргызстане государственно-частные проекты. Также наша сторона договорилась с Фондом Шелкового пути о создании совместного Фонда развития, который также будет финансировать инвестиционные проекты в стране", - отметил Ункуев.

После же визита Президента КР Садыра Жапарова в Китай, когда был подписан ряд двусторонних документов в различных областях и соглашения по строительству заводов и солнечной электростанции на 1000 мегаватт, ситуация кардинально изменилась, считает общественный деятель.

"Помимо экономической части не будем забывать и про значительную помощь Китая в области здравоохранения. Я говорю про приезд китайских врачей в Кыргызстан для проведения бесплатных операций и предоставление медицинского оборудования. Также нашей стране были подарены мобильные клиники. То есть мы, граждане Кыргызстана, ежедневно видим, как Китай, помимо грантовой помощи, все больше и больше вкладывается в экономику нашей страны. Таким образом, как я сказал, инициатива "Пояс и путь" не на словах, а на деле несет практическую выгоду нашей стране", - подытожил глава общественного объединения.

Напомним, за 30 лет в Кыргызстане при поддержке КНР осуществлено несколько крупных проектов, связанных с развитием инфраструктуры, в том числе строительство линии электропередачи Датка–Кемин, подстанции Датка, проект по модернизации ЛЭП на юге Кыргызстана, модернизация Бишкекской ТЭЦ, реабилитация автодорог Бишкек–Нарын–Торугарт и Ош–Сарыташ–Иркештам, строительство автодороги Север–Юг и реабилитация уличной сети в Бишкеке.

Источник: silunews.kg