Саламат Аламанов: Ученые КР и КНР наметили совместные исследования

Научное сотрудничество Китая и Кыргызстана в рамках инициативы "Один пояс - один путь" за последние годы значительно продвинулось. Ряд исследовательских проектов в нашей стране были осуществлены при поддержке Академии наук КНР. Об этом СМИ рассказал заведующий отделом географии НАН КР, профессор Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии Саламат Аламанов.

"Научное сотрудничество между учеными двух стран находится на достаточно высоком уровне. Мы работаем с Академией наук Китая и выполняем совместные проекты. Например, провели большие и глубокие исследования водных ресурсов Кыргызстана в целях обеспечения питьевой водой населения. В 57 реках взяли пробы воды, определили ее качество: физическое состояние и химический состав. Также проверили около 20 подземных источников, взяв пробы на анализ. По результатам нашего сотрудничества в 11 населенных пунктах установили системы по очистке воды. Население этих сел сейчас использует чистую питьевую воду", - сказал он.

Также наши страны договорились о сооружении шести ГЭС мощностью 1100 МВт на реке Сары-Джаз, что потребует новых исследований. "Мы отправили на согласование в Академию наук Китая проект по комплексному исследованию бассейна этой реки для оценки влияния ГЭС на природную среду и социально-экономическое положение населения как Кыргызстана, так и Китая. Как известно, эта река через границу уходит в Китай, где большой массив населения использует воду для питья, сельского хозяйства и бытовых нужд. Ждем ответа от китайских коллег, чтобы в 2024 году уже начать исследование в этом бассейне, - добавил профессор.

Кроме этого, проводятся исследования в Суусамырской долине по оценке изменений почвенных и растительных сообществ под влиянием человеческой деятельности. "Эту совместную работу проводят сотрудники Института геологии и Синьцзянского института экологии и географии, которые отбирают пробы, отслеживают изменения вокруг, чтобы дать рекомендации по улучшению природной среды. Наши представители в сентябре ездили в Китай, позже китайские коллеги приезжали к нам. На этих встречах мы как раз и обговорили целый ряд совместных проектов", - рассказал Саламат Кулембекович.

Источник: silunews.kg