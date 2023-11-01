В КР упростили выдачу разрешительных документов на экспорт и импорт товаров

Кабинетом Министров Кыргызской Республики 25 октября 2023 года принято постановление "О внесении изменений в некоторые решения Правительства и Кабинета Министров КР по вопросам выдачи разрешительных документов", направленный на оптимизацию и упрощение процедур в части выдачи разрешительных документов для участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В рамках данного постановления Министерству внутренних дел КР передана функции по выдаче разрешительных документов на ввоз и вывоз служебного и гражданского оружия, его основных частей и патронов. Это обусловлено необходимостью обеспечения прямого контроля со стороны соответствующего государственного органа.

Вместе с тем, Министерству здравоохранения КР передана функция выдачи разрешительных документов на ввоз и вывоз органов и тканей человека, крови и ее компонентов, а также образцов биологических материалов человека. Данное решение обусловлено со спецификой указанных товаров и необходимостью их лицензирования со стороны уполномоченного органа в кратчайшие сроки.

Также в рамках постановления значительно сократилось время рассмотрения заявлений организацией-экспертом для получения разрешительного документа. Вместо 7 рабочих дней, срок рассмотрения сократился до 3 рабочих дней. Это позволит ускорить процесс выдачи разрешительных документов и повысить эффективность внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики.