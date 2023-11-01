Переписывая свою судьбу: от журналиста до служителя церкви

Часто в нашей жизни бывают встречи, которые меняют нас кардинально. Сегодня мы хотим рассказать о нашей коллеге Надежде Хохловой, сотруднице Кыргызстанской епархии русской православной церкви, известной своей работой по социальным темам и сбору средств для детей, нуждающихся в помощи. Надежда является известным журналистом и долгое время публиковала статьи о социальных проблемах, организуя сбор средств для нуждающихся детей. Ее рубрика "Милосердие" всегда приходила на помощь гражданам и вдохновляла читателей поддерживать благотворительные проекты.

Однако, судьба сделала неожиданный поворот. Пять лет назад Надежда приняла предложение начать работать в церкви. Этот шаг оказался решающим и изменил ее жизнь навсегда. Она стала активным членом церковного сообщества и преданной служительницей.

Она мать троих детей и поэтому уделяет особое внимание их воспитанию в духе милосердия. Она учит их заботиться о ближних и делать добрые дела, поддерживая их желание сделать мир лучше.

Судьбоносный момент

Однажды Надежда отправилась в монастырь в городе Балыкчи, где одна монахиня одиноко заботилась о церковных делах. Надежда написала материал о жизни в монастыре и начала оказывать помощь церкви. Она стала регулярно посещать это место и помогать монахине в различных делах.

Однако, однажды случилось несчастье, монахиня перенесла инсульт и была доставлена в паллиативную палату при церкви.

Именно с этого печального события началась ее церковная миссия. Монахиня стала для Надежды как родной человек. Она ухаживала за ней после работы, помогая ей в трудные моменты.

Изменение взглядов и ценностей

По ее словам, церковь оказывает помощь всем независимо от их вероисповедания. Помощь предоставляется системно, чтобы избежать возможного неправильного использования собранных средств.

Надежда ведет страницу сайта церкви и кроме этого делится различными навыками с другими людьми. Например, она научила работницу церкви Алену варить мыло.

Одним из проектов, поддерживаемых церковью, является приют для беременных женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В церковь обращаются разные люди с разными проблемами, и Надежда утверждает, что ей нравится ее работа и возможность помогать людям.

Однако, несмотря на свою невероятную преданность Надежда признает, что бывает устает от работы. Ей приходится встречать страдания людей, забытых и брошенных. Но несмотря на трудности, она продолжает работать для нуждающихся и особенно ради тех, кто доживает свои дни в паллиативной палате при церкви.

Второй шанс для маленьких героев!

На стене ее рабочего кабинета можно увидеть красивую картину, выполненную вышивкой крестиком. Эту картину подарила мать Нурислама. Мальчик столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, включая синдром Дауна и порок сердца. Во время операции, чтобы отвлечься от боли, мать начала вышивать эту картину, посвящая каждый стежок людям, которые помогли собрать деньги на операцию. И этот жест стал символом благотворительности и солидарности.

От отчаяния до новой жизни в Германии

Чудеса случаются и в реальной жизни. Одной из потрясающих историй, поддержанных Надеждой, является история мальчика по имени Атай. Он родился с неоперабельным пороком сердца, и его отец, кардиохирург, понимал сложность положения своего сына. Семья начала собирать средства на операцию. Но вдруг появился отказ от немецких врачей, требующий проведения рентгено-контрастной МРТ с риском для жизни ребенка. Тогда американские врачи, прочитавшие статью о мальчике в "Вечернем Бишкеке," предложили свою помощь и обеспечили гарантии безопасной операции.

С благополучным исходом операции семья Атая переехала в Германию. Отец мальчика даже устроился работать врачом в ту самую клинику, которая спасла жизнь его сыну. Вскоре у них там родился еще один ребенок, символизируя новую жизнь и надежду.

Ифат: смена вероисповедания, смена судьбы

Еще одной потрясающей историей, поддержанной Надеждой, является история девочки по имени Ифат. Ей требовалась сложная операция для имплантации в голову. Ее мать погибла в результате аварии, и девочка оказалась в сложной ситуации. Однако, именно то, что она приняла ислам, стало ключом к помощи. Арабский шейх, который разместил рекламу в "Вечернем Бишкеке," увидел заметку о Ифат и решил оплатить операцию девочке.

Доброта, которая изменила жизнь девочки

После прочтения статьи о девочке, получившей ожог и потерявшей дом и родных в результате пожара, один добрый человек, настаивая на анонимности, решил построить им новое жилье.

Конечно, не все истории завершаются счастливо, и не все сборы средств имеют положительный исход. Но Надежда продолжает свою церковную и журналистскую миссию, продолжая приходить на помощь тем, кто нуждается в ее поддержке и помощи.