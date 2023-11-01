В КР саудовские врачи будут проводить бесплатные операции на сердце

Врачи из Саудовской Аравии планируют провести бесплатные операции на сердце кыргызстанцам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, министр здравоохранения Кыргызстана, Алымкадыр Бейшеналиев, провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане, г-ном Ибрахимом бин ради Аль-Ради.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, строительства Фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в различных регионах Кыргызстана, а также обмен опытом и повышение квалификации медицинских специалистов.

Посол Саудовской Аравии сообщил о намерении Центра гуманитарной помощи и спасения имени короля Салмана провести акцию по бесплатным операциям на сердце в Кыргызстане в период с 10 по 17 ноября текущего года. Ожидается, что для реализации этой акции в Кыргызстан прибудет команда из 30 специалистов, которые проведут бесплатные сердечные операции для около 100 нуждающихся пациентов из малоимущих семей. Также отмечено, что эта команда привезет с собой стенты и необходимое медицинское оборудование на общую сумму более 500 тысяч долларов.

Министр Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность послу за оказываемую поддержку системе здравоохранения и заверил, что Минздрав Кыргызстана предоставит всю необходимую помощь и содействие прибывающей группе врачей в проведении данной акции.