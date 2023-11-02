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Ташкент готовится к водным переговорам с Кабулом

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- Светлана Лаптева
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Узбекистан и Афганистан заключили контракты на сумму 1,1 млрд долл. в энергетической, водной, транспортной сферах и сельском хозяйстве. А также утвердили "дорожную карту" по увеличению торгового оборота до 3 млрд долл. в год. Таковы итоги состоявшихся накануне в Кабуле переговоров вице-премьер-министров двух стран Жамшида Ходжаева и муллы Абдул Гани Барадара. Афганцы готовы поставлять в Узбекистан пшеницу, сельхозтехнику и другие товары. Однако эксперты обращают внимание на нерешенный водный вопрос, который может спровоцировать военный конфликт", пишет "Независимая газета".

Переговоры вице-премьер-министров двух стран муллы Абдул Гани Барадара и Жамшида Ходжаева прошли во дворце Арг в Кабуле вначале один на один, а затем и в расширенном составе. Барадар поблагодарил руководство Узбекистана за гуманитарную помощь, оказанную семьям, пострадавшим от землетрясения в провинции Герат, сообщил афганское информационное агентство TOLO-news. Он акцентировал внимание на решении транспортно-транзитных вопросов, которые являются локомотивом развития экономики Афганистана. Барадар высоко оценил участие узбекской стороны в проектах создания транспортного коридора, соединяющего Центральную и Южную Азию через Афганистан, а также поднял вопрос о высоких сборах за транзит афганских грузов через Узбекистан и попросил снизить их. Афганский чиновник также призвал Ташкент рассмотреть возможность введения специальных преференциальных торговых тарифов с Афганистаном, чтобы между странами был достигнут уравновешенный торговый баланс. Барадар выразил удовлетворение тем, что Узбекистан упростил процедуру получения виз для афганских бизнесменов и водителей.

И.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что для увеличения торгового оборота между двумя странами с 600 млн до 3 млрд долл. со следующего месяца порт Хайратон будет работать круглосуточно и без выходных.

Азизи сообщил, что Афганистан готов импортировать из Узбекистана химическую продукцию, пшеницу, сельскохозяйственную технику и другие товары.

Жамшид Ходжаев, в свою очередь, призвал к миру и стабильности в Афганистане, заявив, что это важно для региона. Он пообещал, что Узбекистан будет сотрудничать с Афганистаном в области транзита, торговли и сельского хозяйства. В частности, были обсуждены такие вопросы, как реализация проекта строительства линии электропередач Сурхан-Пули-Хумри, перезапуск и активизация деятельности торговых домов Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе, открытие представительства АО "Узбекистон темир йуллари" в Афганистане, а также другие, связанные с международными грузоперевозками, таможенным регулированием и перспективами изучения и разработки месторождений полезных ископаемых. Узбекский вице-премьер обратил внимание на то, что в состав делегации вошли пять министров, что дало возможность предметно обсудить все актуальные вопросы и предпринять соответствующие решения на заседаниях секций.

В дни визита узбекской делегации 29–30 октября была открыта выставка продукции "Made in Uzbekistan", а также состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие свыше 300 представителей государственных структур двух стран и предпринимателей. По итогам были подписаны торговые экспортно-импортные контракты и соглашения на 1,185 млрд долл. в сферах сельского хозяйства, текстильной промышленности, транспорта и логистики, химической промышленности, фармацевтики, строительных материалов, кожевенно-обувной промышленности, электротехнической отрасли.

Стороны констатировали, что Афганистан и Узбекистан имеют много неиспользованных возможностей в экономической сфере и их реализация послужит увеличению объемов взаимной торговли в несколько раз. В ближайшее время в Ташкенте состоится выставка афганской продукции, в Термезе планируется открыть афганский бизнес-центр.

За кадром остались вопросы безопасности и совместного использования водных ресурсов. Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков обратил внимание на заявление представителя правительства Исламского эмирата Афганистана (так теперь называют страну пришедшие к власти талибы (запрещены в РФ) Забиуллы Муджахида, который сообщил, что Кабул принял решение о массовом переселении афганских беженцев из пакистанского Вазиристана в северные провинции Афганистана. "Это может вызвать на севере страны напряженность", – сказал "НГ" Шестаков. По его словам, афганская проблематика в течение 2023 года звучала практически на всех крупных международных саммитах, связанных с вопросами региональной безопасности, включая и недавнюю консультативную встречу глав государств ЦА в Душанбе. "Все страны нашего региона, а также Россия и Китай заинтересованы в сохранении стабильности в Центральной Азии", – подчеркнул Шестаков. Он также обратил внимание на проблему водных ресурсов, отметив, что ввод в эксплуатацию строящегося в Афганистане канала Куш-Тепа может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии (ЦА).

Этот вопрос также обсуждался в ходе круглого стола "Роль ЦА в процессах урегулирования ситуации в Афганистане", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" накануне в Бишкеке. Как рапортуют талибы (запрещены в РФ), первый этап строительства завершен и идет наполнение бассейна водой из трансграничной реки Амударьи. По мнению эксперта по международным отношениям Байкадама Курамаева, из Амударьи на афганскую территорию будет уходить до 60% воды. В итоге страны, находящиеся ниже по течению, – Узбекистан и Туркменистан – останутся фактически без воды. "Сейчас мы все говорим, что вода дороже золота, а это значит, что на фоне распределения водных ресурсов может начаться военный конфликт в Центральной Азии", – подчеркнул Курамаев.

Политолог Эдил Осмонбетов обратил внимание, что "Талибан" (запрещен в РФ) не имеет межгосударственных договоров или соглашений ни с одной из стран Центральной Азии, соответственно "они как бы не обременены никакими обязательствами". Однако без международной помощи и без крупных инвестиционных проектов Афганистан не сможет решить свои социально-экономические проблемы.

На эту проблему неоднократно обращал внимание президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который, в частности, предложил сформировать рабочую группу по изучению влияния канала на страны региона и предложил пригласить представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов. До конца года в Кабул будет направлена еще одна узбекская делегация для проведения переговоров по строящемуся каналу Кош-Тепа, который будет брать начало в районе Калдар провинции Балх и проходить по провинции Джаузждан до района Андхой провинции Фарьяб. Его длина составит 280 км, ширина – 100 м. Планируется, что за счет воды афганцы будут орошать от 300 тыс. га земель. Для этого потребуется 4−5 млрд куб. м воды.


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URL: https://www.vb.kg/433221
Теги:
Афганистан, вода, Узбекистан, Талибан
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