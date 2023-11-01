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Международный фонд Айтматова поощрил артистов балета

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В доме-музее им. Ч. Айтматова состоялось награждение деятелей классического балетного искусства. Об этом сообщает пресс-служба Федерации балета Кыргызстана.

По ее данным, мероприятие, приуроченное юбилейному году выдающегося писателя Ч. Айтматова и отражении его творчества в балете, состоялось при участии президента фонда Эльдара Айтматова и директора Федерации балета КР Искандера Туратбека.

"Творческая мысль и образы Чынгыза Айтматова – необъятное пространство для производного творчества. Важно актуализировать образы Айтматова, путём создания новых постановок и спектаклей. Мы воодушевлены такой возможностью и сотрудничеством с правопреемниками великого Чынгыза Айтматова", - сказал директор Федерации балета Искандер Туратбек.

В ходе приёма, деятелям и артистам балета была проведена экскурсия по дому-музею Ч. Айтматова и вручены памятные награды.


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URL: https://www.vb.kg/433223
Теги:
балет, награда, Бишкек, Чингиз Айтматов
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