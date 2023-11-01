Аскарбек Джаныбеков: Ограничения Россельхознадзора даже нам помогли

Министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков рассказал, что ограничения, которые были введены Россельхознадзором с апреля по июнь на ввоз молочной продукции стали стимулом для поиска новых рынков сбыта. Так Кыргызстан за 8 месяцев экспортировал 40 тысяч тонн молочной продукции, из которых 80 % было направлено в Казахстан.

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"Это даже нам помогло. Таким образом мы увеличили объем экспорта молочной продукции из Кыргызстана в Казахстан. По итогам 2022 года экспорт молочной продукции составил 34,6 тысяч тонн, а за 8 месяцев 2023 года - свыше 40 тысяч тонн. В структуре экспортных поставок на Казахстан приходится более 80%.

Помимо этого, мы освоили и узбекский рынок. Уже около 2 тысяч тонн молочной продукции экспортировано в Узбекистан, и больше 10 компаний вошли в реестр Узбекистана, как экспортёры молочной продукции из Кыргызстана", - пояснил министр.

Напомним, что Россельхознадзор с 21 апреля 2023 года вводил запрет на ввоз молочной продукции из Кыргызстана. Ведомство озвучило следующие причины:

- отсутствие в плане лабораторных исследований большей части показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС;

- отсутствие системы прослеживаемости на предприятиях Кыргызстана, которая не позволяет отследить происхождение сырья.