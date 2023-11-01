Погода
$ 89.28 - 89.72
€ 93.88 - 94.88

Аскарбек Джаныбеков: Ограничения Россельхознадзора даже нам помогли

310  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков рассказал, что ограничения, которые были введены Россельхознадзором с апреля по июнь на ввоз молочной продукции стали стимулом для поиска новых рынков сбыта. Так Кыргызстан за 8 месяцев экспортировал 40 тысяч тонн молочной продукции, из которых 80 % было направлено в Казахстан.

.

"Это даже нам помогло. Таким образом мы увеличили объем экспорта молочной продукции из Кыргызстана в Казахстан. По итогам 2022 года экспорт молочной продукции составил 34,6 тысяч тонн, а за 8 месяцев 2023 года - свыше 40 тысяч тонн. В структуре экспортных поставок на Казахстан приходится более 80%.

Помимо этого, мы освоили и узбекский рынок. Уже около 2 тысяч тонн молочной продукции экспортировано в Узбекистан, и больше 10 компаний вошли в реестр Узбекистана, как экспортёры молочной продукции из Кыргызстана", - пояснил министр.

Напомним, что Россельхознадзор с 21 апреля 2023 года вводил запрет на ввоз молочной продукции из Кыргызстана. Ведомство озвучило следующие причины:

- отсутствие в плане лабораторных исследований большей части показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС;

- отсутствие системы прослеживаемости на предприятиях Кыргызстана, которая не позволяет отследить происхождение сырья.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433226
Теги:
Минсельхоз, Россия, молоко, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  