Китайские специалисты проверят качество кыргызстанского картофеля

Министр сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Аскарбек Джаныбеков прокомментировал заявление председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова, что "Кыргызстан может прокормить всю страну, если начнет продавать картошку в Китай".

По словам главы Минсельхоза КР, в этом направлении проводится конкретная работа.

"Вскоре специалисты из Китая посетят Кыргызстан для рассмотрения возможности допуска местного картофеля на свой рынок. Наше ведомство ранее обратилось в Таможенный комитет КНР и ветеринарно-фитосанитарные службы. В результате китайская сторона направила соответствующие документы для заполнения. И теперь ожидается визит специалистов из КНР, которые оценят работу и профессионализм фермеров, выращивающих картофель, а также проверят качество продукции и помещения для складирования. Если всё будет соответствовать, то значит у нас откроется еще одна возможность экспортировать свою продукцию в Китайскую Народную Республику", - отметил министр.

Также он уточнил, что пока запрета на импорт яиц из России в Кыргызстан нет, а всего лишь планируется ограничение.

"Для стимулирования роста производства сельхозпродукции, в том числе для яиц в КР, введены преференции для производителей кормов", - сказал глава Минсельхоза КР.