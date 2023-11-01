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Глава Минсельхоза КР: Некоторые фермеры не понимают всей выгоды кластеров

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- Светлана Лаптева
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Для стимулирования и вовлечения фермеров Кыргызстана в органическое сельское хозяйство и применение инновационных водосберегающих технологий банки предлагают кредит под 6 процентов на 7 лет. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, настоящим прорывом в сторону организованного развития сельского хозяйства в наших условиях может стать вступление сельхозпроизводителей в кластеры.

"В этом году дополнительно к уже сформированным открыты еще 7 направлений, но пока они очень слабо раскачиваются, не применяют все свои резервы. А ведь на каждое направление кластера выделяется по 1 млрд сомов. И, увы, некоторые фермеры, члены кластеров, видимо, не понимают всей выгоды и удобства. Они даже не забирают тех средств, которые им выделяются. Кстати, часть средств мы и в этом году перекинем в мясной и молочный кластеры, которые бурно и активно работают, развиваются. Все зависит от самих фермеров, от их интенсивной упорядоченной работы и профессионализма.

А для тех, кто хочет повышать свое мастерство, получать знания в кластерах, 3-4 раза проводятся курсы. Также для повышения квалификации в этом году привлекаются аграрный университет, сельскохозяйственный колледж и университет Манас"

Мы стараемся создавать условия для развития наших фермеров. В этом году сразу 4 выставки одновременно прошли с 20 по 22 октября. И это было сделано для удобства обычных сельхозпроизводителей, чтобы люди смогли и свою продукцию продать, и закупить семена, и препараты , и удобрения. А также одновременно обновить свои знания.

В этот раз было в 1.5 раза больше участников, чем в прошлом году. 29 стран и 327 компаний. В целом, ярмарка прошла успешно. Видно было, что органическое производство в Кыргызстане растет. 12 компаний, которые производят оборудование и продают капельное оборудование, были представлены на ярмарке. Заметен интерес к новшествам и инновационным технологиям.

Также очень важно сейчас обновить сельхозтехнику. Услуга лизинга сельхозтехники позволяет это сделать. И сумма сделок по покупке техники выросла в разы. Мы хотим, чтобы эти цифры росли, чтобы обновлялся техпарк у фермеров. Это требование времени", - пояснил министр.


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URL: https://www.vb.kg/433228
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан, фермеры
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