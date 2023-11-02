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Замглавы Минфина КР: АБИИ поддерживает кыргызских предпринимателей

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В Кыргызстане реализуется проект "Экстренная поддержка микро, малым и средним предприятиям". Его уникальность – беспроцентные кредиты предпринимателям. По данным на 1 сентября 2023 года, кредиты смогли получить 7 тысяч 599 представителей МСБ. Проект финансируется Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Всемирным банком. О поддержке АБИИ нашего малого и среднего бизнеса корреспондент газеты поговорил с заместителем министра финансов Кыргызстана Русланом Татиковым.

- С какого года наша страна сотрудничает с этим известным банком?

- Официальное соглашение было получено от АБИИ Кыргызской Республикой 29 июня 2015 года, а 6 января 2016 года был подписан Закон "О ратификации статей соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, подписанных 29 июня 2015 года в Пекине, Китайской Народной Республике".

- В Бишкеке есть офис банка?

- У АБИИ 57 стран членов-учредителей, но ни в одной нет офиса банка. Головной его офис дислоцируется в Пекине.

- Участвует ли АБИИ в финансировании таких крупных проектов в Кыргызстане, как, например, дороги, электростанции?

- На данный момент самым крупным проектом, финансируемым АБИИ, является проект "Экстренная поддержка частного финансового сектора". Но в ближайшее время мы планируем реализовать проекты в таких сферах, как энергетика, цифровизация, транспорт.

- Сколько денег выделил АБИИ на поддержку малого и среднего бизнеса?

- Три года назад было подписано соглашение между АБИИ и КР по этому проекту на сумму $50 миллионов. Эти средства предназначаются микро, малым и средним предприятиям в рамках реализации Плана антикризисных мер кабинета министров КР и реагирования на кризис.

- На какое время рассчитан проект?

- Изначально с условием дополнительного финансирования Всемирным банком проект рассчитывалось закрыть в 2027 году. Но из-за быстрого освоения средств, предоставленных донорами, его планируется закрыть в 2024.

- Вы сказали, что наша страна намерена реализовать при участии АБИИ проекты в энергетике, цифровизации, транспортной сферах. Можете сказать более конкретно, какие именно проекты?

- В частности, это - строительство ГЭС "Камбар-Ата-1" и железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая является частью Великого Шелкового пути и должна соединить железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана, а далее через Туркменистан, Иран и Турцию связать с европейской сетью железных дорог в рамках транспортной системы Нового Шелкового пути.

Кроме того, планируем провести повсеместную цифровизацию" и хотим начать ее в системе государственного управления, где госуслуги по выдаче сертификационных и справочных документов будут переведены в электронный формат.

Автор: Суйунбек Шамшиев

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/433229
Теги:
Китай, Кыргызстан, Министерство финансов
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