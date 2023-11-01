Погода
$ 89.34 - 89.72
€ 93.88 - 94.88

Азизхан Мусабек уулу: "Добиваться победы нам помогает гордость за традиции"

459  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) недавно завершились Всемирные игры боевых искусств. Для наших спортсменов поездка была удачной. Бегай Бейшеналы кызы (60 килограммов) стала лучшей на турнире по казакша курес. В борьбе алыш золото в копилку сборной КР принесли Азизхан Мусабек уулу (90 килограммов), Марлен Абдурасулов (70 килограммов) и Эльзада Момунжанова (55 килограммов). В турнире по борьбе алыш бронзовые медали завоевали Аземи Камчыбекова (65 килограммов) и Элдияр Сексенбаев (80 килограммов).

Обладатель золотой медали Азизхан Мусабек уулу в интервью рассказал VB.KG об эмоциях от выигрыша и чаяниях представителей национальных видов спорта Кыргызстана.

В Эр-Рияде они выиграли золото в борьбе на поясах Алыш.

"Это, действительно, необычные ощущения - как будто выиграли Олимпиаду. Соревнование были масштабными. В спарринге я соревновался в первом круге со спортсменом из Таджикистана, во втором - с представителем Узбекистана, в третьем – боролся с туркменом. Все соперники были очень сильными", - отметил Азизхан.

Расслабляться обладатели золота не думают. В январе 2024 года пройдет Чемпионат Кыргызстана по борьбе на поясах Алыш, и нашим спортсменам надо показать столь же высокий уровень.

"Это еще и подготовка к закрытым Азиатским играм, которые пройдут в следующем году в Бангкоке (Таиланд). А также к V Всемирным играм кочевников-2024 в Казахстане. Так что времени мало", - поделился он.

Добиваться побед нашим спортсменам, по их словам, помогает, как мусульманам, вера в Аллаха, достоинство, честь и гордость за свои традиции.

"Это наша национальная борьба, и мы в этом виде спорта должны быть лучшими. Единственное, хотелось бы, чтобы власти обращали такое же пристальное внимание не только на Олимпийские виды спорта, которые сейчас в приоритете, но и на наши национальные виды спорта. Это важно, в первую очередь, для сохранения кыргызских традиций. Поэтому, все должно быть на равных, 50/50. Это мое пожелание", - рассказал он.

В последние годы именно спортсменам удается с постоянством прославлять Кыргызстан на мировой арене. И хотя власти страны стали в разы больше уделять внимание развитию отечественного спорта, важно в этом вопросе избежать перекоса в сторону каких-либо отдельных видов. Ведь сохранение традицией для республики – также приоритет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433237
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  