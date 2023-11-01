Азизхан Мусабек уулу: "Добиваться победы нам помогает гордость за традиции"

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) недавно завершились Всемирные игры боевых искусств. Для наших спортсменов поездка была удачной. Бегай Бейшеналы кызы (60 килограммов) стала лучшей на турнире по казакша курес. В борьбе алыш золото в копилку сборной КР принесли Азизхан Мусабек уулу (90 килограммов), Марлен Абдурасулов (70 килограммов) и Эльзада Момунжанова (55 килограммов). В турнире по борьбе алыш бронзовые медали завоевали Аземи Камчыбекова (65 килограммов) и Элдияр Сексенбаев (80 килограммов).

Обладатель золотой медали Азизхан Мусабек уулу в интервью рассказал VB.KG об эмоциях от выигрыша и чаяниях представителей национальных видов спорта Кыргызстана.

В Эр-Рияде они выиграли золото в борьбе на поясах Алыш.

"Это, действительно, необычные ощущения - как будто выиграли Олимпиаду. Соревнование были масштабными. В спарринге я соревновался в первом круге со спортсменом из Таджикистана, во втором - с представителем Узбекистана, в третьем – боролся с туркменом. Все соперники были очень сильными", - отметил Азизхан.

Расслабляться обладатели золота не думают. В январе 2024 года пройдет Чемпионат Кыргызстана по борьбе на поясах Алыш, и нашим спортсменам надо показать столь же высокий уровень.

"Это еще и подготовка к закрытым Азиатским играм, которые пройдут в следующем году в Бангкоке (Таиланд). А также к V Всемирным играм кочевников-2024 в Казахстане. Так что времени мало", - поделился он.

Добиваться побед нашим спортсменам, по их словам, помогает, как мусульманам, вера в Аллаха, достоинство, честь и гордость за свои традиции.

"Это наша национальная борьба, и мы в этом виде спорта должны быть лучшими. Единственное, хотелось бы, чтобы власти обращали такое же пристальное внимание не только на Олимпийские виды спорта, которые сейчас в приоритете, но и на наши национальные виды спорта. Это важно, в первую очередь, для сохранения кыргызских традиций. Поэтому, все должно быть на равных, 50/50. Это мое пожелание", - рассказал он.

В последние годы именно спортсменам удается с постоянством прославлять Кыргызстан на мировой арене. И хотя власти страны стали в разы больше уделять внимание развитию отечественного спорта, важно в этом вопросе избежать перекоса в сторону каких-либо отдельных видов. Ведь сохранение традицией для республики – также приоритет.