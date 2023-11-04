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В Ивановском айыл окмоту семьи обучают финансовой грамотности

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- Светлана Лаптева
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В Ивановском айыл окмоту прошли тренинги для 15 семей по финансовой грамотности, управлению семейным бюджетом, и укреплению экономики домохозяйств в рамках проекта и одноименной методологии "Татыктуу Жашоо - Жизнь в Достоинстве".

Проект "Татыктуу Жашоо" состоит из 2 частей: социальной и экономической. В августе - октябре 2023 года проведена первая часть тренингов по предотвращению сексуального и гендерного насилия. Вторая часть направлена на повышение экономических прав и возможностей, а также развитие доходоприносящей деятельности для семей.

Директор по Центральной Азии в International Aler tШакират Токтосунова отметила: "Это пилотный проект, и наша методология представляет собой новый подход в предотвращении сексуального и гендерного насилия. Наш подход к профилактике домашнего насилия заключается в работе со всеми членами семьи: свекровь, свёкор, невестка и муж. Наша методология помогает повысить социально-экономический статус женщины через выдачу грантов на имя невестки в семье для дальнейшей реализации своих бизнес-идей".

Исполнительный директор фонда "Инициатива Розы Отунбаевой" Роза Кайыкова добавила: "Мы считаем, что, развивая экономические возможности женщин и укрепляя навыки финансовой грамотности в семье, мы можем внести свой вклад в будущее, в котором женщины будут играть ключевую роль в экономике домохозяйств и общества в целом.

С ноября 2023 года будет реализована экономическая часть проекта, направленная на развитие вклада женщин в экономику домохозяйства, лучшее управление финансами домохозяйства через грамотное распределение семейного бюджета и сбережений.

При поддержке Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР были отобраны семьи в Ивановке и Оше, для участия в конкурсе на получение малых грантов на реализацию своих бизнес-идей в январе 2024 года. Эти семьи из числа получателей социального обеспечения от министерства участвуют в сессиях проекта, где могут получить бесплатные бизнес-консультации.

Для информации:

Проект реализуется с июля 2022 года по март 2025 года международной организацией International Alert в партнерстве с международным общественным фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" и общественным фондом "ДИА" при финансовой поддержке правительства Великобритании. Проект рассчитан на поддержку 30 целевых семей: 15 в Ивановке и 15 в Оше, с целью предотвращения домашнего насилия в отношении женщин и девочек путем содействия их участия в социально-экономической среде.

Данный проект реализуется при финансовой поддержке правительства Великобритании для международного развития. Мнения, выраженные в рамках проекта, не обязательно отражают официальную точку зрения правительства Великобритании.


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URL: https://www.vb.kg/433241
Теги:
Чуйская область
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