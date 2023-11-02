Сегодня в жилмассиве Ак-Босого не будет воды

2 ноября будет прекращена подача питьевой воды в районе жилого массива "Ак Босого" с 10:00 часов до 17:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности будут временно без питьевой воды.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах: "Ак Босого-1", "Ак Босого-2" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационного управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.