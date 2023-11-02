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В Оше накрыли подпольный цех по изготовлению поддельного алкоголя

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Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД КР получили информацию, что некий гражданин хранит в одном из частных домов Оша алкогольные напитки, ввезенные контрабандным путем из Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Были получены сведения, что в одном из домов Оша нелегально производятся поддельные алкогольные напитки, которые потом грузятся в автомашины и разгружается на складах, расположенных около рынков города Ош, Кара-Суйского и Узгенского районов.

На основании собранных материалов в начале октября текущего года было возбуждено уголовное дело по статье 240 "Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков" УК КР

Оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела осуществляли сотрудники 4-го управления ГУУР МВД. Осуществлялась оперативная разработка предполагаемых подозреваемых лиц. Было установлено, что двое граждан арендовали дом и помещения на территории города Ош, где занимались изготовлением поддельных спиртных напитков, в том числе коньяка и водки разных марок, а готовая продукция доставлялась в различные магазины и реализовывалась.

Работа в данном направлении проводилась МВД совместно с Государственным агентством по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукци.

27 октября на основании судебного решения проведены обыски по месту жительства и по месту работы подозреваемых лиц.

В ходе следственных мероприятий, произведенных по нескольким адресам, обнаружено большое количество поддельной водочной продукции.

Так, в ходе обыска изъято 1613,95 литров спиртосодержащейся продукции: спирт 889 литров, водка и коньяк 724,95 литров.

Изъято свыше 1390 различных бутылок алкогольных напитков, готовых к реализации, кроме этого 24 коробки стограммовых бутылочек (более 860 шт), а также свыше 780 шт. акцизных марок (возможно поддельные), более 10200 крышек для бутылок водки.

Спирт контрабандным путем завозили из соседних стран в целях дальнейшего изготовления алкогольных напитков. Назначены необходимые соответствующие экспертизы.

По данным 4-го управления ГУУР МВД вся изъятая алкогольная продукция изготовлена кустарным способом и будет уничтожена по решению суда.

Напомним, что незаконный оборот алкогольной продукции и спирта наносит значительный ущерб экономике страны, более того угрожает здоровью и жизни населения.

Принятыми мерами по подозрению в совершении преступления задержаны и доставлены для проведения следственных действий К.Г. 1969 г.р., жительница Оша и Т.А., 1988 г.р., житель Кара-Кулжинского района Ошской области. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/433245
Теги:
алкоголь, контрабанда, Ош, подделка, Кыргызстан, ГУУР, МВД
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