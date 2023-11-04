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Казахстан договорился с соседями по ЦА по стокам Сырдарьи и Амударьи

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- Светлана Лаптева
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Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали протокол о прогнозном режиме работы каскада водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, а также утвердили лимиты по водозабору на межвегетационный период в 2023-2024 гг., сообщает министерство водных ресурсов и ирригации.

Договоренность была достигнута в Ташкенте на 85-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Кроме того, следующее заседание комиссии пройдет в начале 2024 года в Казахстане.

По соглашению до 1 апреля прогнозируется поступление 11,1 кубических километров воды в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу "Достык" – 487 млн кубометров. Данный объем воды позволит Казахстану успешно пройти вегетационный период 2024 года в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 млрд кубометров воды в Малый Арал.

"Заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии прошло плодотворно. Нам удалось довольно быстро решить очень важные для всего региона вопросы. Например, согласовать объемы забора воды из рек Сырдарья и Амударья. Лишь совместными усилиями мы сможем обеспечить разумное использование и экономию водных ресурсов в Центральной Азии" – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан НУРЖИГИТОВ.

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Источник: azh.kz


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URL: https://www.vb.kg/433255
Теги:
Казахстан
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