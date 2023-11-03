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Cадыр Жапаров прибыл в "Акорда" для участия в очередном Саммите ОТГ

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 3 ноября, прибыл в президентский дворец "Акорда" города Астана для участия в очередном десятом заседании саммита глав стран-участниц Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в президентском дворце лидеров стран и глав делегаций, прибывших на мероприятие, приветствовал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал заседаний.

Темой очередной встречи глав-государств Организации является "TURKTIME" (Traditions-традиции, Unification-объединение, Reforms-реформы, Knowledge-знания, Trust-доверие, Investments-инвестиции и Mutual Energy-взаимная энергия).

В работе саммита принимают участие главы государств-членов Организации – Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана.

Премьер-министр Венгрии и председатель Халк Маслахаты Туркменистана принимают участие в работе саммита в качестве стран, имеющих статус наблюдателей в ОТГ.


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URL: https://www.vb.kg/433261
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Организация тюркских государств, Садыр Жапаров
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