Минсельхоз предоставит участок на Курпсае для разведения форели

Департамент рыбного хозяйства МСХ КР (организатор) объявляет о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении в пользование участок водоема, по проекту государственно частного партнерства "Создание форелевого кластера на Курпсайском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Юридические и физические лица желающие принять участие в конкурсе могут подать заявку организатору конкурса по адресу: Кыргызская Республика г. Бишкек ул. Киевская 96-а, 7 -этаж, 724 каб.

1. Прием конкурсных заявок до 13 ноября 2023 года.

2. Дата заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок состоится 14.11.2023 года в 10:00 часов по адресу: г. Бишкек ул. Киевская 96 а, 7 этаж, каб. №724.

3. По всем интересующимся вопросам и за дополнительной информацией, а также по критериям оценок, на основании которых конкурсная комиссия будет оценивать заявки, поданные на участие в конкурсе, юридические и физические лица могут обращаться к секретарю комиссии, по адресу: г. Бишкек ул. Киевская 96 а, 7 этаж, 724 каб.

Требование конкурсных документов:

1. Заполненная форма конкурсной заявки

2. Копию документа,удостоверяющая личность(паспорт)

3. Копию устава юридического лица

4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

5. Наличие справки с налоговой службы

6. Сведения о квалификации

7. Наличие Бизнес проекта

8. Доверенность на право подписания конкурсной документации

9. Другие документы