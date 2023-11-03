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КНУ организовал круглый стол о современных трендах в журналистике

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- Назгуль Абдыразакова
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В КНУ имени Ж.Баласагына прошел круглый стол "Современные тренды в журналистике и медиа", организованный программой "Журналистика" института журналистики и коммуникации в рамках Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. В мероприятии приняли участие ведущие СМИ Кыргызстана, и оно успешно прошло в онлайн формате.

Онлайн-гостем мероприятия стал национальный эксперт программы "Коммуникация и информация" регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Сергей Карпов. Его выступление сфокусировалось на важности свободы прессы и безопасности журналистов в современном информационном мире, а также на угрозах и опасностях, с которыми сталкиваются журналисты. Сергей Карпов также подчеркнул роль независимых СМИ в обеспечении информационной прозрачности и открытости в обществе.

Декан института журналистики и коммуникации, Дуйшекеева Айна, выразила важность адаптации и инноваций в печатных СМИ в свете изменений в медиа последних десятилетий, связанных с развитием новых технологий и цифровых платформ. Она отметила, что эти шаги необходимы для поддержания актуальности печатных СМИ и привлечения современной аудитории.

Участники мероприятия обсудили различные стратегии и подходы, включая углубление в высококачественную журналистику, развитие многомедийных форматов и активное использование социальных сетей и онлайн-платформ для привлечения новых читателей. Они также выразили оптимизм относительно перспектив и возможностей, предоставляемых цифровой эпохой для журналистики и медиа.

В ходе круглого стола были затронуты важные темы, связанные с этикой и независимостью журналистики, а также ролью СМИ в современном обществе, включая борьбу с дезинформацией и фейк-новостями.

Мероприятие завершилось с общим согласием о том, что сотрудничество и обмен опытом между печатными СМИ и новыми медиа играют важную роль в успешной адаптации к изменяющимся условиям на рынке. Участники надеются, что эти обсуждения и идеи, вынесенные на круглом столе, помогут медиа-индустрии находить наилучшие пути развития и сохранения важной роли информационных источников в современном мире.

Круглый стол модерировал почетный профессор КНУ имени Ж. Баласагына, доктор философии PhD Халилов Абдыганы Дарманбекович, управлял обсуждением и содействовал гладкому проведению мероприятия.

Руководитель программы "Журналистика" института журналистики и коммуникации, Жибек Абдыкеримова, завершила мероприятие, подчеркнув его важность и выразив благодарность всем участникам и гостям за активное участие и ценный вклад в обсуждение ключевых вопросов, связанных с будущим печатных СМИ и новых медиа. Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен опытом между участниками, чтобы продвигать медиа-сферу и журналистику вперед и подчеркнуть их важное место в современном информационном обществе.


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URL: https://www.vb.kg/433264
Теги:
вуз, Бишкек, Кыргызстан, журналисты, СМИ
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